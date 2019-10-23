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الالعاب العالمية العسكرية - تايكواندو - فراس القطوسي يحرز ذهبية وزن 74 كلغ

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - احرز التونسي فراس القطوسي الميدالية الذهبية لوزن 74 كلغ في رياضة التايكواندو ضمن الالعاب العالمية العسكرية المقامة حاليا بمدينة يوهان الصينية وذلك عقب فوزه على الكوري بارك سانغوك 13-8 صباح اليوم الاربعاء في الدور النهائي.

وكان القطوسي فاز على الاوزباكستاني زكيروف خوجياكبارا 23-1 في الدور ثمن النهائي ثم البرازيلي نيكولاس ريبايرو 21-8 في الدور ربع النهائي فالروسي نيكيتا كريفايشنكو 17-13 في الدور نصف النهائي.
وتعد هذه الميدالية الاولى للمنتخب العسكري التونسي في هذه الالعاب العالمية.


ويذكر ان تونس تشارك في هذه الالعاب في اربعة اختصاصات رياضية هي الملاكمة والتايكواندو والجيدو والعاب القوى.

  
  
     
  
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