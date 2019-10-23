الالعاب العالمية العسكرية - تايكواندو - فراس القطوسي يحرز ذهبية وزن 74 كلغ

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- احرز التونسي فراس القطوسي الميدالية الذهبية لوزن 74 كلغ في رياضة التايكواندو ضمن الالعاب العالمية العسكرية المقامة حاليا بمدينة يوهان الصينية وذلك عقب فوزه على الكوري بارك سانغوك 13-8 صباح اليوم الاربعاء في الدور النهائي.وكان القطوسي فاز على الاوزباكستاني زكيروف خوجياكبارا 23-1 في الدور ثمن النهائي ثم البرازيلي نيكولاس ريبايرو 21-8 في الدور ربع النهائي فالروسي نيكيتا كريفايشنكو 17-13 في الدور نصف النهائي.وتعد هذه الميدالية الاولى للمنتخب العسكري التونسي في هذه الالعاب العالمية.ويذكر ان تونس تشارك في هذه الالعاب في اربعة اختصاصات رياضية هي الملاكمة والتايكواندو والجيدو والعاب القوى.