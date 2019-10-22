هيئة ادارية طارئة للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تقر جملة من التحركات النضالية اثر التهديدات التي طالت كاتبها العام

Mardi 22 Octobre 2019
وات - قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، خلال جلسة طارئة عقدتها الثلاثاء، تنظيم تجمع نقابي وعمالي كبير بصفاقس فضلا عن تنظيم تجمعات قطاعية وعمالية ومحلية سيتم تحديد أشكالها وموعدها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني، وذلك تنديدا بالتهديدات التي طالت مؤخرا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة.
وأعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، "ان التهديدات التي طالت مؤخرا كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لا تمس شخصه فحسب بل هي تستهدف المنظمة الشغيلة ككل".
واضاف الطاهري، "ان حملة التجييش الممنهجة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ الانتخابات التشريعية الماضية، تقف وراءها جهات وأطراف سياسية معينة" مشيرا الى انها بدات باعتداءات لفظية لتتحول اثر ذلك الى اعتداءات مادية.
ومن جهته افاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الذي تلقى رسالة تهديد بتصفيته جسديا، ان التهديدات التي طالت شخصه جدية وصارخة وتأتي بناء على اتهامات واهية بكونه دمر قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات.
وأشار بن جمعة إلى أن "هذه التهديدات جاءت بعد عديد التهجمات التي طالت الاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك والمنابر الاعلامية التي يحضرها الاشخاص المعروفين بعدائهم للمنظمة الشغيلة في بعض القنوات التلفزية الخاصة" وفق قوله، داعيا الجهات الأمنية إلى التدقيق في الرسالة المضمنة التهديدات التي طالت شخصه للكشف على الجناة الحقيقيين.
وأعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، "ان التهديدات التي طالت مؤخرا كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لا تمس شخصه فحسب بل هي تستهدف المنظمة الشغيلة ككل".
واضاف الطاهري، "ان حملة التجييش الممنهجة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ الانتخابات التشريعية الماضية، تقف وراءها جهات وأطراف سياسية معينة" مشيرا الى انها بدات باعتداءات لفظية لتتحول اثر ذلك الى اعتداءات مادية.
ومن جهته افاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الذي تلقى رسالة تهديد بتصفيته جسديا، ان التهديدات التي طالت شخصه جدية وصارخة وتأتي بناء على اتهامات واهية بكونه دمر قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات.
وأشار بن جمعة إلى أن "هذه التهديدات جاءت بعد عديد التهجمات التي طالت الاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك والمنابر الاعلامية التي يحضرها الاشخاص المعروفين بعدائهم للمنظمة الشغيلة في بعض القنوات التلفزية الخاصة" وفق قوله، داعيا الجهات الأمنية إلى التدقيق في الرسالة المضمنة التهديدات التي طالت شخصه للكشف على الجناة الحقيقيين.
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