دورة ليوزهو الصينية - الجزيري الى الدور ثمن النهائي

Mardi 22 Octobre 2019



وات

- تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 150 عالميا الى الدور ثمن النهائي من دورة "ليوزهو" الصينية اثر فوزه على الصيني يكونغ هي المصنف 615 عالميا 2-0 (6-1 و6-0) صباح اليوم الثلاثاء.ويواجه الجزيري صباح الخميس الصيني "زهي لي" المصنف 243 عالميا في الدور ثمن النهائي.وكان زهي تغلب في الدور السادس عشر على الهندي "راوات سيدارث" المصنف 528 عالميا 2-0 (6-2 و6-3).