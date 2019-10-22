دورة ليوزهو الصينية - الجزيري الى الدور ثمن النهائي

Mardi 22 Octobre 2019
وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 150 عالميا الى الدور ثمن النهائي من دورة "ليوزهو" الصينية اثر فوزه على الصيني يكونغ هي المصنف 615 عالميا 2-0 (6-1 و6-0) صباح اليوم الثلاثاء.
ويواجه الجزيري صباح الخميس الصيني "زهي لي" المصنف 243 عالميا في الدور ثمن النهائي.
وكان زهي تغلب في الدور السادس عشر على الهندي "راوات سيدارث" المصنف 528 عالميا 2-0 (6-2 و6-3).
ويواجه الجزيري صباح الخميس الصيني "زهي لي" المصنف 243 عالميا في الدور ثمن النهائي.
وكان زهي تغلب في الدور السادس عشر على الهندي "راوات سيدارث" المصنف 528 عالميا 2-0 (6-2 و6-3).
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Par:legitme (Tunisia )
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