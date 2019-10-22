الالعاب العالمية العسكرية - الملاكم التونسي بلال المحمدي يتاهل الى الدور ربع النهائي لوزن 56 كلغ

Mardi 22 Octobre 2019



وات

- تاهل الملاكم التونسي بلال المحمدي الى الدور ربع النهائي لوزن 56 كلغ ضمن الالعاب العالمية العسكرية المقامة حاليا بمدينة يوهان الصينية وذلك عقب فوزه على كل من الزيمبابوي كاسبر نتدوينكوزي والمغربي رضوان خشفان بنفس النتيجة 5-0 على التوالي.وسيواجه المحمدي غدا الاربعاء الملاكم المنغولي خاركهو اينخ عمار في الدور ربع النهائي.ومن جانبه يستهل الملاكم احمد الماجري منافسات وزن 69 كلغ بالتباري مساء اليوم مع الاوزباكستاني ميرزاكاخيموف بيلولبيك.وفي رياضة الجيدو انهزم المنتخب التونسي في دور التدارك امام نظيره الكوري (0-3) بعد ان كان انهزم في الدور ربع النهائي امام نظيره البرازيلي (0-3).وبلغ منتخب الجيدو الدور ربع النهائي اثر فوزه على كل من قطر واسبانيا 3-1 في الدورين السادس عشر وثمن النهائي على التوالي.ويخوض العداء جابر النغموشي، وهو من جرحى العمليات الارهابية، مساء اليوم، نهائي سباق 400م (أ ت 1) فيما يشارك العداء عبد السلام العيوني غدا الاربعاء في الدور التمهيدي لسباق 800م.كما سيكون المنتخب العسكري للتايكواندو غدا الاربعاء على موعد مع المقابلات التمهيدية.ويذكر ان المنتخب العسكري التونسي يشارك في هذه الالعاب في اربعة اختصاصات رياضية هي الملاكمة والتايكواندو والجيدو والعاب القوى.