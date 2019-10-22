حزب العمال يدين ''الاعتداءات على النقابيين ويطالب الرئيس المنتخب بالتعبيرعن موقفه منها بشكل مباشر وواضح''

Mardi 22 Octobre 2019



وات

- عبر حزب العمال عن ادانته الشديدة "لموجة الدعوات والأفعال التي تهدد فعليا المكسب الأساسي لتونس الجديدة وهو مكسب الحرية، من قبل "جحافل ظلامية شعبوية منخرطة في أجندات محلية واقليمية ودولية تهدف الى ضرب المكاسب وتقويضها." واشار حزب العمال في بيان اصدره اليوم الثلاثاء الى ما اعتبره "تصاعد حملات التشهير منذ انتهاء الانتخابات وما أفرزته من صعود قوى متطرفة، تكفيرية ومعادية للديمقراطية، التي تستهدف النضال النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص" مضيفا ان هذه الحملات لم تتوقف في حدود الكلام بل أخذت في الأيام الأخيرة منعرجا خطيرا مع تعدد الاعتداءات على النقابيين وعلى رمزيات الحركة التاريخية .واكد الحزب تضامنه المبدئي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومع مسؤوليه الذين يتعرضون للتهديدات والاعتداءات، وتجنّده للدفاع عن الحريات وعلى رأسها الحق النقابي وحق الإضراب المضمونين دستوريا مطالبا الرئيس الجديد بالتعبيرعن موقفه بشكل مباشر وواضح وأمام العموم مما اعتبره "صدرعن جزء من أنصاره ومن الملتفين حول حملته من دعوات للعنف والكراهية والتحريض على المنظمة الشغيلة والحركة الديمقراطية والتقدمية وفق ما ورد في نص البيان .ودعا حزب العمال كل القوى السياسية والمدنية، الديمقراطية والتقدمية لتوحيد الجهود للتصدي الحازم للنزعات الفاشستية التي بدأت تكشر عن أنيابها من هنا وهناك وهي مسكونة بروح مغامرية وانتقامية.