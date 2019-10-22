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حزب العمال يدين ''الاعتداءات على النقابيين ويطالب الرئيس المنتخب بالتعبيرعن موقفه منها بشكل مباشر وواضح''

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - عبر حزب العمال عن ادانته الشديدة "لموجة الدعوات والأفعال التي تهدد فعليا المكسب الأساسي لتونس الجديدة وهو مكسب الحرية، من قبل "جحافل ظلامية شعبوية منخرطة في أجندات محلية واقليمية ودولية تهدف الى ضرب المكاسب وتقويضها.

" واشار حزب العمال في بيان اصدره اليوم الثلاثاء الى ما اعتبره "تصاعد حملات التشهير منذ انتهاء الانتخابات وما أفرزته من صعود قوى متطرفة، تكفيرية ومعادية للديمقراطية، التي تستهدف النضال النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص" مضيفا ان هذه الحملات لم تتوقف في حدود الكلام بل أخذت في الأيام الأخيرة منعرجا خطيرا مع تعدد الاعتداءات على النقابيين وعلى رمزيات الحركة التاريخية .


واكد الحزب تضامنه المبدئي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومع مسؤوليه الذين يتعرضون للتهديدات والاعتداءات، وتجنّده للدفاع عن الحريات وعلى رأسها الحق النقابي وحق الإضراب المضمونين دستوريا مطالبا الرئيس الجديد بالتعبيرعن موقفه بشكل مباشر وواضح وأمام العموم مما اعتبره "صدرعن جزء من أنصاره ومن الملتفين حول حملته من دعوات للعنف والكراهية والتحريض على المنظمة الشغيلة والحركة الديمقراطية والتقدمية وفق ما ورد في نص البيان .
ودعا حزب العمال كل القوى السياسية والمدنية، الديمقراطية والتقدمية لتوحيد الجهود للتصدي الحازم للنزعات الفاشستية التي بدأت تكشر عن أنيابها من هنا وهناك وهي مسكونة بروح مغامرية وانتقامية.

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 191385

Karimyousef  (France)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 12h 01m |           
Hamma doit comprendre qu'il ne peut acquérir un peu de crédibilité que s'il se met en retrait et s'impose un peu de silence et de réflexion.mais se mettre de nouveau à s'agiter pour dire qu'il existe ne va pas arranger son affaire.au contraire, cet afflux de parole va finir par le décrédibiliser définitivement.

BABANETTOO  (United States)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 11h 52m |           
En Tunisie seulement
Un parti prolétaire au service du dogme de la bourgeoisie

Charles  (France)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 11h 18m |           
Ce singe est mort mais il continue a bouger
Mr la singe les tunisiens ont dit leurs mots et il vous en mis dans la poubelle de l histoire
ai le courage de les respecter et boucle ton bec

3azizou  (Tunisia)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 11h 17m |           
ياخي عندنا حزب اسموا حزب العمال

Portugal  (United States)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 11h 16m |           
يجب ان يعطى لكل حقّ حقّه
فهذا الكيان الجرثومي قد اندثر فلماذا تذكرونه
لو كانت له ايجابيات ممكن ذكره
اما وأنّ هذه الكثبان الجرثومية منذ ان تكونت وهي تستبيح المجتمع والاقتصاد التونسيين فوجب وأدها وعدم ذكرها حتى لا تعود من جديد.
ما كان فيها خير ولن يكون اعادة النفخ فيها خير
الجيفة لا يجب ان تُحرَّك كي لا تفوح رائحتها



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