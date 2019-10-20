ثنائية انيس البدري تصعد بالمنتخب التونسي الى نهائيات الشان

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - تاهل المنتخب التونسي الى نهائيات بطولة افريقيا للامم للاعبين المحليين لكرة القدم "الشان" المقررة بالكاميرون عام 2020 اثر فوزه على نظيره الليبي 2-1 في مباراة الاياب التي اقيمت يوم الاحد بمدينة سلا المغربية ضمن تصفيات منطقة شمال افريقيا.
وبادر المنتخب التونسي بافتتاح التسجيل عن طريق انيس البدري في الدقيقة 13 قبل ان يدرك المنتخب الليبي التعادل بواسطة احمد المقصي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء غير ان انيس البدري خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 ليجدد بذلك ابناء المدرب منذر الكبير فوزهم على منافسهم بعد الانتصار في مباراة الذهاب برادس بهدف دون رد.
وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها المنتخب التونسي في نهائيات "الشان" بعد 2011 في السودان عندما توج باللقب و2016 في رواندا عندما خرج من الدور ربع النهائي امام مالي 1-2 بينما تغيب عن دورات 2009 في كوت ديفوار و2014 في جنوب افريقيا و2018 في المغرب.
وبادر المنتخب التونسي بافتتاح التسجيل عن طريق انيس البدري في الدقيقة 13 قبل ان يدرك المنتخب الليبي التعادل بواسطة احمد المقصي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء غير ان انيس البدري خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 ليجدد بذلك ابناء المدرب منذر الكبير فوزهم على منافسهم بعد الانتصار في مباراة الذهاب برادس بهدف دون رد.
وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها المنتخب التونسي في نهائيات "الشان" بعد 2011 في السودان عندما توج باللقب و2016 في رواندا عندما خرج من الدور ربع النهائي امام مالي 1-2 بينما تغيب عن دورات 2009 في كوت ديفوار و2014 في جنوب افريقيا و2018 في المغرب.
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Par:scorpio (France )
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