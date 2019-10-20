Dimanche 20 Octobre 2019



وات

- تم مساء الأحد الإعلان عن المتوجين بجوائز الدورة الثانية للملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد في حفل اختتام هذه التظاهرة التي أقيمت فعالياتها بمدينة الثقافة من 17 إلى 20 أكتوبر الحالي.وقد آلت الجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام القصيرة لمرتضى الغنوشي عن فيلم "بوالعيلة" أما جائزة لجنة التحكيم فقد أسندت مناصفة لكل من شريطي "ميموراندوم" لماريو منريكز (الأرجنتين) و "مجاعة" لزهرة رستمبور (إيران).وآلت جائزة الجمهور لشريط "حالة عادية" من تونس وهو من إخراج جماعي.وتحصل شريط "السكة عدد 13" لسامي النصري على تنويه خاص من لجنة التحكيم.أما بخصوص مسابقة أفضل عمل صحفي استقصائي فقد فازت به مروى محجوب عن عملها "التمرة المخدّرة بين تونس والمغرب، تهريب وترويج" عن صنف التحقيقات التونسية، فيما حازت مؤسسة دوتشيه فيله عربي هذه الجائزة عن التحقيقات الأجنبية عن عمل بعنوان "خطر المتاجرة بالصحة".وتم منح جائزة أفضل سيناريو مناصفة لكل من التونسيين بلال الرحموني عن عمله "عقد" ومحمد اسماعيل عمارة عن عمله "كارما".وشارك في المسابقة الرسمية للملتقى 22 فيلما قصيرا منها 3 من تونس إلى جانب 19 فيلما قصيرا من بلدان مختلفة من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.وجمعت مسابقة التحقيقات الصحفية 10 أعمال من تونس والمغرب وموريتانيا ومصر والجزائر وألمانيا.فيما تنافس على جائزة أفضل سيناريو 9 مشاريع أفلام.ويلتئم هذا الملتقى السينمائي ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة والمنظمة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومدينة الثقافة والمركز الوطني للسينما والصورة.كما يقام بمساهمة شركاء أجانب على غرار الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني والمعهد الفرنسي بتونس.