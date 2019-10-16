عماد الخميري .. حركة النهضة ستنطلق في جملة من المشاورات إثر انعقاد مجلس الشورى نهاية الأسبوع الحالي

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم الاربعاء بأنّ حزبه سينطلق في جملة من المشاورات إثر انعقاد مجلس الشورى الذي سيجتمع السبت والأحد القادمين والذي سيتمّ خلاله تحديد السياسات العامة للحركة.وقال الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انّ الحركة أجرت جملة من الإتصالات التحسيسيّة وستجري إتصالات أخرى مع كلّ مكوّنات المجلس النيابي باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر.وأشار إلى انّ المشاورات ستكون على قاعدة برنامج اجتماعي إقتصادي يتضمّن التوجّه العام للحكومة القادمة مبيّنا أنّ المشاورات سترتكز بالاساس على البرنامج وكذلك على طبيعة الحكومة وهيكلتها.وكانت حركة النهضة قد فازت في الانتخابات التشريعيّة التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري ب52 مقعدا ليليها حزب قلب تونس ب38 مقعدا وفق النتائج الأوّلية التي كانت أعلنت عليها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات الاربعاء 9 اكتوبر الحالي .يجدر الذكير انّ رئيس الجمهورية وبعد أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يكلّف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر قابل للتجديد مرة واحدة.ليلى