الكاف: تقدم قيس سعيّد في دائرة الكاف على منافسه نبيل القروي بنسبة 56 فاصل 44 بالمائة

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- فاز المتشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد في هذ الاستحقاق الانتخابي بدائرة الكاف بأغلبية الاصوات المصرح بها بنسبة قدرها 56 فاصل 44 بالمائة، مقابل 44 فاصل 56 لمنافسه نبيل القروي، وذلك وفق ما ذكره لمراسل (وات) بالجهة، مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات.وقد بلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات بدائرة الكاف، وفق نفس ذات المصدر، 49 فاصل 49 بالمائة مقابل 41 بالمائة في الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري.