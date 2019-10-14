Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Amel Hayati  

الكاف: تقدم قيس سعيّد في دائرة الكاف على منافسه نبيل القروي بنسبة 56 فاصل 44 بالمائة

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - فاز المتشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد في هذ الاستحقاق الانتخابي بدائرة الكاف بأغلبية الاصوات المصرح بها بنسبة قدرها 56 فاصل 44 بالمائة، مقابل 44 فاصل 56 لمنافسه نبيل القروي، وذلك وفق ما ذكره لمراسل (وات) بالجهة، مصدر من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات.
وقد بلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات بدائرة الكاف، وفق نفس ذات المصدر، 49 فاصل 49 بالمائة مقابل 41 بالمائة في الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري.


  
  
     
  
cadre-c77076e366f8a5164f9cd672b59e707f-2019-10-14 16:19:41






0 de 0 commentaires pour l'article 190977



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
30°
 30° % 42 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
30°-2327°-2024°-1926°-1827°-20
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571069202|190977 706|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires