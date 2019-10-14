بنزرت: انطلاق اشغال اعادة شبكة التنوير الكاملة لمدخل مدينة بنزرت بتقنية ''اللاد'' في نوفمبر المقبل

Lundi 14 Octobre 2019
وات - صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت في اجتماعها اليوم على مشروع اعادة شبكة التنوير العمومي على طول مدخل مدينة بنزرت من جهة جرزونة باعتماد تقنية "اللاد ".
وقال الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر انه تم اقرار المشروع من قبل والي بنزرت (رئيس المجلس الجهوي للولاية)، في اطار التفاعل مع طلبات المواطنين والهياكل الجمعياتية والمجتمعية، بهدف تعزيز الانارة بالمكان وتامين مستعملي الطريق ليلا، الى جانب انعكاساته على البيئة واضفائه لمسحة تجميلية بكامل المدخل انطلاقا من مفترق الطريق السيارة الى غاية مدخل الجسر المتحرك.
وبين انه سيتم الشروع فيه بالتنسيق مع مصالح التجهيز انطلاقا من شهر نوفمبر القادم.
وقال الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر انه تم اقرار المشروع من قبل والي بنزرت (رئيس المجلس الجهوي للولاية)، في اطار التفاعل مع طلبات المواطنين والهياكل الجمعياتية والمجتمعية، بهدف تعزيز الانارة بالمكان وتامين مستعملي الطريق ليلا، الى جانب انعكاساته على البيئة واضفائه لمسحة تجميلية بكامل المدخل انطلاقا من مفترق الطريق السيارة الى غاية مدخل الجسر المتحرك.
وبين انه سيتم الشروع فيه بالتنسيق مع مصالح التجهيز انطلاقا من شهر نوفمبر القادم.
En continu
- 13:44 صور بألف معنى
- 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
- Hier 23:18 قيس سعيد و وصية موسى عليه السلام لأخيه هارون
- Hier 23:10 آلاف التونسيين يحتفلون بفوز قيس سعيد
- Hier 22:51 الشاهد يهنئ قيس سعيد بالفوز بالرئاسة
- Hier 22:39 رسالة استعجالية للرئيس قيس
- Hier 22:10 ''حماس'' تهنئ ''سعيد'' على فوزه برئاسة تونس
- Hier 21:59 بشرى أكبر من انتصار قيس سعيد..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:13
|17:47
|15:17
|12:12
|06:25
|04:59
|
30°
|31°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-23
|27°-20
|24°-19
|26°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 689) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 153) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 438) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 994) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 553) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 789) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 891) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
( 88 139) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 685) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 82 878) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 742) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 236) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 280) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 169) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 046) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 185) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 963) خطير جدا.. C'est très grave
( 58 561) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 56 545) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 408) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: تفريكة فايسبوكية: حمة الهمامي دعا الى مقاطعة الانتخابات فكانت نسبة المشاركة تاريخية