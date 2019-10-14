بنزرت: انطلاق اشغال اعادة شبكة التنوير الكاملة لمدخل مدينة بنزرت بتقنية ''اللاد'' في نوفمبر المقبل

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت في اجتماعها اليوم على مشروع اعادة شبكة التنوير العمومي على طول مدخل مدينة بنزرت من جهة جرزونة باعتماد تقنية "اللاد ".وقال الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر انه تم اقرار المشروع من قبل والي بنزرت (رئيس المجلس الجهوي للولاية)، في اطار التفاعل مع طلبات المواطنين والهياكل الجمعياتية والمجتمعية، بهدف تعزيز الانارة بالمكان وتامين مستعملي الطريق ليلا، الى جانب انعكاساته على البيئة واضفائه لمسحة تجميلية بكامل المدخل انطلاقا من مفترق الطريق السيارة الى غاية مدخل الجسر المتحرك.وبين انه سيتم الشروع فيه بالتنسيق مع مصالح التجهيز انطلاقا من شهر نوفمبر القادم.