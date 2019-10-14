انس جابر تقفز 8 مراكز في تصنيف لاعبات التنس المحترفات

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- صعدت لاعبة التنس التونسية انس جابر 8 مراكز في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة 53 عالميا.وكانت جابر بلغت الجمعة الفارط الدور نصف نهائي لدورة تيانجين الصينية قبل ان تنهزم امام السويدية ريبيكا بيتيرسون (59 عالميا) بنتيجة 3/1 تفاصيلها (6-0 و 4-6 و 5-7 ).وكانت اللاعبة التونسية تاهلت الى المربع الذهبي على حساب الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا (36 عالميا) بنتيجة 2-0 (7-6 و7-6) بعد ان ازاحت في ربع النهائي الصينية غزيو وانغ (المصنفة 154 عالميا) بنتيجة 2-0 وفي الدور السادس عشر الامريكية جنيفير برادي المصنفة 56 عالميا بنتيجة 6-4 و6-2.وتخوض انس جابر غدا الثلاثاء منافسات الدور الاول لدورة موسكو التي تقام من 14 الى 20 اكتوبر الجاري حيث ستواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوف (المصنفة 42 عالميا) .