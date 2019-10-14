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المنستير: قيس سعيد يفوز بنسبة 70 فاصل 55 في المائة من الأصوات المصرح بها

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - تحصل قيس سعيد المترشح المستقل على نسبة 70 فاصل 55 في المائة من الأصوات المصرح بها للمترشحين في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها على مستوى دائرة المنستير حيث تحصل على 143621 صوتا مقابل 59945 صوتا لنبيل القروي المترشح عن حزب قلب تونس.

مجموع أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق بدائرة المنستير: 207650 ورقة عدد الأوراق التصويت الملغاة: 3278 ورقة عدد أوراق التصويت البيضاء: 806 ورقة مجموع الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 203566 صوتا يبلغ مجموع المسجلين بالسجل الانتخابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بدائرة المنستير 324 ألف و703 ناخبين.


  
  
     
  
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