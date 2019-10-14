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تطاوين .. قيس سعيد يفوز بنسبة 96,1 بالمائة من الاصوات

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - انهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية بتطاوين فجر اليوم اعمالها في تجميع وفرز الاصوات الخاصة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها وقد اسفرت النتائج على فوز المترشح قيس سعيد بحصوله على 44504 صوتا اي بنسبة 96,1 بالمائة فيما حصل نبيل القروي 1809 اي بنسبة 3.9 بالمائة.

وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 88264 عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق 46900 اي بنسبة 53,4 بالمائة عدد الاوراق الملغاة 367 عدد الاوراق البيضاء 148 عدد الاصوات المصرح بها 46313 وقد عاشت مدينة تطاوين الليلة الماضية اجواء احتفالية عارمة جابت خلالها سيارات انصار قيس سعيد شوارع المدينة مطلقة اصوات منبهاتها كما ازدانت سماء المدينة بالشماريخ والاضواء.


  
  
     
  
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