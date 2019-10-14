المهدية: النتائج الأولية النهائية بالدائرة الانتخابية تفرز فوز المترشح قيس سعيد بـ8ر66 بالمائة

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- فاز المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 بنسبة 8ر66 بالمائة من الأصوات المصرح بها في الدائرة الانتخابية بالمهدية، التي أتمت فرز الأصوات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.وأفرزت النتائج الأولية النهائية بالدائرة تسجيل مشاركة 133 ألف و627 ناخب في عملية الاقتراع من بين 247 ألفا و464 مسجل أي بنسبة مشاركة عادلت 9ر53 بالمائة.وبلغ عدد الأوراق الملغاة 2123 ورقة والبيضاء 668 فيما صوت لفائدة قيس سعيد 87 ألفا و313 ناخب مقابل 43 ألفا و523 ناخب لفائدة نبيل القروي المترشح عن حزب قلب تونس.وأثنى القحاز على القوات الأمنية والعسكرية التي سهرت على تأمين مراكز ومكاتب الاقتراع (195 مركز و508 مكتب) علاوة على عمليات توزيع المواد الانتخابية وتجميع صناديق الاقتراع دون أن ينسى ممثلي وسائل الإعلام الذين واكبوا سير العمليات الانتخابية في كل مراحلها إلى جانب كل المراقبين والملاحظين المحليين والدوليين.