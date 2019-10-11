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باجة: خيمة دعائية للمترشح للدور الثاني قيس السعيد

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - نصبت حملة المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس السعيد اليوم الجمعة بساحة قصر بلدية باجة خيمة دعائية وتنشيطية بحضور عدد من انصاره الذين نظموا جولة بالسيارات وقاموا بتوزيع مطويات بعدد من الاحياء السكنية وخاصة بالاحياء الشعبية على غرار المعقولة بباجة الجنوبية والمزارة بباجة الشمالية.

ويعد هذا النشاط الانتخابى الموافق لليوم الختامي للحملة الانتخابية، النشاط الابرز منذ انطلاق حملة المترشح قيس السعيد بالجهة التى تميزت بالتركيز على الاتصال المباشر وتوزيع المطويات بكافة معتمديات الولاية، دون القيام بتظاهرات ملحوظة.


وقد تم توزيع رقم المترشح ورسالته التى تدعو للتصويت ولاحتكام الناخب لضميره "حتى تعود السيادة للشعب"، وتم ايضا توزيع بيانه الانتخابي الوارد تحت شعار "الشعب يريد"، والذي يتضمن ان تونس "تحتاج الى رؤية مغايرة ورؤية بديلة للحكم والتنمية والحياة تعيد الاعتبار للمواطن والجهة كفاعلين اساسيين للمشاركة فى الشان العام، وان الاصلاحات الحقيقية التى تغير الواقع تحتاج الى اليات ووسائل جديدة".
ويتضمن البيان ايضا الدعوة الى اعادة بناء النظام السياسي والاداري من المحلي الى المركزى واستبدال طريقة الاقتراع على القائمات بطريقة الاقتراع على الافراد، واخضاع وكالة النائب فى اي مجلس منتخب الى امكانية سحبها حتى يكون المنتخب مسؤولا باستمرار امام ناخبيه والضمان الفعلي للحق فى التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية وتوفير الشروط القانونية لضمان كرامة العامل وكرامة المواطن وتثبيت مكاسب المراة ودعمها وتحصين قصور العدالة.

ويتضمن نفس البيان، مقاومة الفساد من الاعلي الى الاسفل، والانطلاق فى الاصلاح الحقيقي من المحلي الى المركز والتاسيس لمفهوم جديد للامن الشامل للتصدى للارهاب والقضاء على اسبابه والدفاع عن القضايا العادلة فى العالم واولها القضية الفلسطينية.

  
  
     
  
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