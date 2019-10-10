تجديف - التصفيات الافريقية المؤهلة للاولمبياد : تاهل محمد الطيب وسارة الزمالي الى الدور نصف النهائي لمسابقة الفردي

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- تاهل التونسي محمد الطيب صباح يوم الخميس الى الدور نصف النهائي لمسابقة الفردي اكابر ضمن دورة التصفيات الافريقية المؤهلة للالعاب الاولمبية (طوكيو 2020) المقامة حاليا بالمجرى الدولي للبحيرة بعدما احرز المركز الثاني للمجموعة الاولى خلف المصري عبد الخالق البنة.كما تاهلت التونسية سارة الزمالي الى الدور نصف النهائي لمسابقة الفردي كبريات بعدما احتلت المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة خلف الجزائرية نهى بن شاذلي.وفي اختصاص الزوجي اكابر خفيف الوزن، تحصل الثنائي التونسي غيث القادري ومحمد خليل المنصوري على المركز الثاني في سباق تحديد اروقة الدور النهائي خلف الجزائريين كمال ايت داود وسيدي علي بودية.وستخوض 5 قوارب من الجزائر وتونس ومصر وكينيا وانغولا منافسات النهائي المقرر يوم السبت المقبل.اما في اختصاص الزوجي كبريات خفيف الوزن، سيكون الثنائي التونسي نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي في الرواق الثاني عند ضربة بداية الدور النهائي الذي سيقام يوم السبت القادم في حين عاد الرواق الاول للجزائريتين امينة روية ونوال شيبالي والرواق الثالث للمصريتين سارة بركة وهدى منصور.وفي التصفيات المؤهلة الى دورة الالعاب البارلمبية (طوكيو 2020)، سيدخل التونسي ماهر الرحماني سباق الدور النهائي المقرر يوم السبت في الرواق الثاني بين النيجيري كينغسلاي ايجوماه صاحب الرواق الاول والسوداني محمد عبد العزيز صاحب الرواق الثالث بينما سيكون الليبي محمد عبد الرحمان في الرواق الرابع متبوعا بالاوغندي امير كاباتي في الرواق الخامس والناميبي ماتيوس انغيلا في الرواق السادس.وفي صنف السيدات، تخوض التونسية لبنى الجردي الدور النهائي في الرواق الثالث خلف الكينية استيا سورورو والنيجيرية ماري الايودي بينما ستكون الجزائرية نجوى الغربي في الرواق الرابع.