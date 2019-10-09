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تشريعية 2019..النتائج الاولية لكل من دائرتي تطاوين وقبلي

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بكل من دائرة القصرين ودائرة قبلي التي أعلنت عنها مساء الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة

/دائرة تطاوين


عدد الأصوات المصرّح بها 31700

عدد الأوراق الملغاة 413

عدد الأوراق البيضاء 288

4 مقاعد توزعت كالتالي:

مقعدان لحركة النهضة (البشير الخليفي و جميلة الجويني )

مقعد لقائمة ائتلاف الكرامة (محمد الفاتح الخليفي )

مقعد لحركة مشروع تونس (سهيل الوذان)

/دائرة قبلي :

عدد الأصوات المصرّح بها 50 121

عدد الأوراق الملغاة 785

عدد الأوراق البيضاء 432

5 مقاعد توزعت كالتالي:

مقعدان لحركة النهضة ( بلقاسم حسن ومحبوبة بن ضيف الله)

مقعد لحركة الشعب (زهير المغزاوي)

مقعد لائتلاف الكرامة (الحبيب بن سيدهم)

مقعد لحزب تحيا تونس (المكي زغدود)


  
  
     
  
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