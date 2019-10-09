تشريعية 2019..النتائج الاولية لكل من دائرتي تطاوين وقبلي

Mercredi 09 Octobre 2019



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- في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بكل من دائرة القصرين ودائرة قبلي التي أعلنت عنها مساء الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة/دائرة تطاوينعدد الأصوات المصرّح بها 31700عدد الأوراق الملغاة 413عدد الأوراق البيضاء 2884 مقاعد توزعت كالتالي:مقعدان لحركة النهضة (البشير الخليفي و جميلة الجويني )مقعد لقائمة ائتلاف الكرامة (محمد الفاتح الخليفي )مقعد لحركة مشروع تونس (سهيل الوذان)/دائرة قبلي :عدد الأصوات المصرّح بها 50 121عدد الأوراق الملغاة 785عدد الأوراق البيضاء 4325 مقاعد توزعت كالتالي:مقعدان لحركة النهضة ( بلقاسم حسن ومحبوبة بن ضيف الله)مقعد لحركة الشعب (زهير المغزاوي)مقعد لائتلاف الكرامة (الحبيب بن سيدهم)مقعد لحزب تحيا تونس (المكي زغدود)