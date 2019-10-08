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مباراة دولية ودية: طاقم تحكيم جزائري لادارة لقاء تونس / الكامرون

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - سيدير طاقما تحكيميا جزائريا بقيادة نبيل بوخالفة المباراة الدولية الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكامروني المقررة يوم السبت القادم بداية من الساعة السادسة مساء بالملعب الأولمبي برادس.
ويساعد بوخالفة في ادارة اللقاء كل من عماري بوعبد الله وعباس اكرم .
وكان منتخب نسور قرطاج قد دخل منذ الاحد الماضي في تربص تحضيري استعدادا للمقابلة .


  
  
     
  
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