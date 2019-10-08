القصرين : 8 قائمات تحصل كل واحدة على مقعد حسب النتائج الأولّية

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- أعلنت فجر اليوم الثلاثاء الهيئة الفرعية للانتخابات في القصرين عن النتائج الأوّلية الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي أسفرت عنالقصرين 8 أكتوبر ( وات) - أعلنت فجر اليوم الثلاثاء الهيئة الفرعية للانتخابات في القصرين عن النتائج الأوّلية الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي أسفرت عنفوز القائمات التالية بمقعد لكل واحدة على النحو التالي :حركة النهضة - قلب تونس- قائمة الامتياز- الحزب الاشتراكي الدستوري - الاتحاد الشعبي الجمهوري- الوفاء بالعهد- تحيا تونس ونداء تونس.وبخصوص كل المعطيات الخاصة بالعملية الانتخابية فقد جاءت حسب ما أعلنته الهيئة الفرعية*عدد الناخبين المرسمين بمكتب الاقتراع: 289326*عدد اوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 111096* عدد اوراق التصويت الملغاة : 2470* عدد اوراق التصويت البيضاء 1150* عدد اوراق التصويت المصرح بها لكل القائمات المترشحة : 107476نسبة الاقبال : 39 بالمائةوجاءت الأصوات التي تحصّلت عليها القائمات المترشحة حسب ترتيب الهيئة الفرعية على النحو الآتي :حزب تيار المحبة (732)- حزب قلب تونس (11981)- شرفاء القصرين (2407)- حزب حركة الشعب (2545)- الحزب الدستوري الحرّ (1041)-ائتلاف تونس أخرى ( 775)- القصرين للجميع (1186)- حزب الجبهة الشعبية (1494)- ائتلاف مواطنون ونشارك (986)- الحزب الاشتراكي (1840)-نحب نعيش (468) - التكتّل (204) - التحالف من أجل تونس (1017) - آفاق تونس (1779) - ائتلاف الكرامة (2044) - ائتلاف الرجوع الى الأصل(775)- القوة الصاعدة (513)- أرض السباسب (610)- البديل التونسي (734)- العبور (1966)- المسؤولية الوطنية (316)- حركة مشروع تونس (1150)- حزب حركة النهضة (14170)- القائمة المستقلة الحرية (677)- ائتلاف الجبهة (580)- الحزب الاشتراكي الدستوري (4633)- الأحرار المتحدون(1860)-الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي(717)- الإقلاع (1754)- شعلة الخير(326)- حزب أمل تونس(393) - حزب أمل (683)- قائمة أمل وعمل المستقلة (405)-صوت الفلاحين (704)- الاتحاد الشعبي الجمهوري (8582)- القصرين الغالية (752)- الشعانبي ينتصر(310) -المؤتمر من أجل الجمهورية (248)- الوفاءبالعهد (6430)- حركة أوفياء للوطن (331)- عيش تونسي (1390)- الوطن الجديد (898)- إيجابيون (707)- حركة شباب تونس الوطني (266)- حركةالشباب نحن لها (220)- الشموخ (268) - قصارنية موش قصار النية (95) - رسالة شعب (613)- حركة تحيا تونس( 3501)- بني وطني (195)-مستقبلنا بيدينا (1051)- السبيل (478)- سواعد الشباب(412)- الوصية(900) - الضمير(205)- كلنا للوطن (799)- السواعد (347)- التنمية والمواطنة(350)- أحبك يا شعب (777) - حركة نداء تونس (2648) - السفراء (2401) - حزب التيار الديمقراطي (2123)- القصرين تتّد وتتغير(1377)-الفولارة (263 )- المواطن المستقل (328)- الامتياز(4746).