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القصرين : 8 قائمات تحصل كل واحدة على مقعد حسب النتائج الأولّية

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أعلنت فجر اليوم الثلاثاء الهيئة الفرعية للانتخابات في القصرين عن النتائج الأوّلية الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي أسفرت عن
القصرين 8 أكتوبر ( وات) - أعلنت فجر اليوم الثلاثاء الهيئة الفرعية للانتخابات في القصرين عن النتائج الأوّلية الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي أسفرت عن

فوز القائمات التالية بمقعد لكل واحدة على النحو التالي :


حركة النهضة - قلب تونس- قائمة الامتياز- الحزب الاشتراكي الدستوري - الاتحاد الشعبي الجمهوري- الوفاء بالعهد- تحيا تونس ونداء تونس.

وبخصوص كل المعطيات الخاصة بالعملية الانتخابية فقد جاءت حسب ما أعلنته الهيئة الفرعية

*عدد الناخبين المرسمين بمكتب الاقتراع: 289326

*عدد اوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 111096

* عدد اوراق التصويت الملغاة : 2470

* عدد اوراق التصويت البيضاء 1150

* عدد اوراق التصويت المصرح بها لكل القائمات المترشحة : 107476

نسبة الاقبال : 39 بالمائة

وجاءت الأصوات التي تحصّلت عليها القائمات المترشحة حسب ترتيب الهيئة الفرعية على النحو الآتي :

حزب تيار المحبة (732)- حزب قلب تونس (11981)- شرفاء القصرين (2407)- حزب حركة الشعب (2545)- الحزب الدستوري الحرّ (1041)-

ائتلاف تونس أخرى ( 775)- القصرين للجميع (1186)- حزب الجبهة الشعبية (1494)- ائتلاف مواطنون ونشارك (986)- الحزب الاشتراكي (1840)-

نحب نعيش (468) - التكتّل (204) - التحالف من أجل تونس (1017) - آفاق تونس (1779) - ائتلاف الكرامة (2044) - ائتلاف الرجوع الى الأصل

(775)- القوة الصاعدة (513)- أرض السباسب (610)- البديل التونسي (734)- العبور (1966)- المسؤولية الوطنية (316)- حركة مشروع تونس (1150)

- حزب حركة النهضة (14170)- القائمة المستقلة الحرية (677)- ائتلاف الجبهة (580)- الحزب الاشتراكي الدستوري (4633)- الأحرار المتحدون(1860)-

الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي(717)- الإقلاع (1754)- شعلة الخير(326)- حزب أمل تونس(393) - حزب أمل (683)- قائمة أمل وعمل المستقلة (405)-

صوت الفلاحين (704)- الاتحاد الشعبي الجمهوري (8582)- القصرين الغالية (752)- الشعانبي ينتصر(310) -المؤتمر من أجل الجمهورية (248)- الوفاء

بالعهد (6430)- حركة أوفياء للوطن (331)- عيش تونسي (1390)- الوطن الجديد (898)- إيجابيون (707)- حركة شباب تونس الوطني (266)- حركة

الشباب نحن لها (220)- الشموخ (268) - قصارنية موش قصار النية (95) - رسالة شعب (613)- حركة تحيا تونس( 3501)- بني وطني (195)-

مستقبلنا بيدينا (1051)- السبيل (478)- سواعد الشباب(412)- الوصية(900) - الضمير(205)- كلنا للوطن (799)- السواعد (347)- التنمية والمواطنة

(350)- أحبك يا شعب (777) - حركة نداء تونس (2648) - السفراء (2401) - حزب التيار الديمقراطي (2123)- القصرين تتّد وتتغير(1377)-

الفولارة (263 )- المواطن المستقل (328)- الامتياز(4746).

  
  
     
  
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