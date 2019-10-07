شريعية 2019-سيدي بوزيد: تقدم عمليّة فرز الأصوات بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد بأكثر من 86 بالمائة

Lundi 07 Octobre 2019
وات - - بلغت عمليّة فرز أصوات الناخبين بمركز التجميع والفرز بالقاعة الرياضية المغطاة محمد البراهمي بسيدي بوزيد، الى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين، 86 فاصل 3 بالمائة أي ما يعادل 567 محضرا من جملة 657 محضرا، وذلك وفق ما ذكره لـ(وات)، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي.
وبيّن المشي، أنه تم التوصل إلى النتائج الأولية بـ4 معتمديات إلى حد الآن وهي على التوالي:
معتمدية سيدي بوزيد الغربية
الأصوات المصرح بها: 18541 صوتا
- حركة النهضة: 2657 صوتا
- قلب تونس: 2061 صوتا
- حركة الشعب: 1207صوتا
- التيار الديمقراطي: 948صوتا
- قائمة "يزي": 901 صوتا
معتمدية السبالة
الأصوات المصرح بها: 4062 صوتا
- حركة النهضة: 808 صوتا
- سيدي بوزيد الناجحة: 754 صوتا
- قلب تونس: 429 صوتا
- حزب الامل: 239 صوتا
- الأمل والعمل :129صوتا
معتمدية السوق الجديد
الأصوات المصرح بها: 5114 صوتا
- القائمة المستقلة الكرامة: 1346 صوتا
- حركة النهضة: 592 صوتا
- التيار الديموقراطي: 364 صوتا
- حركة الشعب: 310 اصوات
- القائمة المستقلة "احبك يا شعب": 278 صوتا
معتمدية السعيدة
عدد الأصوات المصرح بها: 5324 صوتا
- حركة النهضة: 1192 صوتا
- القائمة المستقلة "زهرة تونس": 1180 صوتا
- نداء تونس: 356 صوتا
- مشروع تونس: 354 صوتا
- ائتلاف الكرامة: 326 صوتا
- قلب تونس: 324 صوتا.
وبيّن المشي، أنه تم التوصل إلى النتائج الأولية بـ4 معتمديات إلى حد الآن وهي على التوالي:
معتمدية سيدي بوزيد الغربية
الأصوات المصرح بها: 18541 صوتا
- حركة النهضة: 2657 صوتا
- قلب تونس: 2061 صوتا
- حركة الشعب: 1207صوتا
- التيار الديمقراطي: 948صوتا
- قائمة "يزي": 901 صوتا
معتمدية السبالة
الأصوات المصرح بها: 4062 صوتا
- حركة النهضة: 808 صوتا
- سيدي بوزيد الناجحة: 754 صوتا
- قلب تونس: 429 صوتا
- حزب الامل: 239 صوتا
- الأمل والعمل :129صوتا
معتمدية السوق الجديد
الأصوات المصرح بها: 5114 صوتا
- القائمة المستقلة الكرامة: 1346 صوتا
- حركة النهضة: 592 صوتا
- التيار الديموقراطي: 364 صوتا
- حركة الشعب: 310 اصوات
- القائمة المستقلة "احبك يا شعب": 278 صوتا
معتمدية السعيدة
عدد الأصوات المصرح بها: 5324 صوتا
- حركة النهضة: 1192 صوتا
- القائمة المستقلة "زهرة تونس": 1180 صوتا
- نداء تونس: 356 صوتا
- مشروع تونس: 354 صوتا
- ائتلاف الكرامة: 326 صوتا
- قلب تونس: 324 صوتا.
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Par:lechef ( )
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