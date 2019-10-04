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تشريعية 2019/بنزرت: منافسة قوية بين القائمات الانتخابية والهدف استمالة الناخب

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - شهدت الدائرة الانتخابية ببنزرت، خلال اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية، حركية دعائية كبيرة قامت بها القائمات الـ42 المترشحة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الاحد المقبل، إذ لا تكاد تخلو ساحة او فضاء مفتوح في بنزرت الكبرى من نشاط دعائي انتخابي شمل جميع القائمات.

وفي الاثناء، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالاخبار والصور والاشرطة الدعائية لرؤساء وأعضاء القائمات الانتخابية، ولاسيما منها الصفحات الاشهارية التي تكاثرت وتوالدت بالمناسبة بطريقة كبيرة، وهو ما دفع الفرق الرقابية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت إلى توجيه إنذارات وتنابيه لعدد منها باعتبارها من المخالفات الانتخابية، وفق ما أكدته المنسقة الجهوية للهيئة، شيراز عياد.


وقد اختارت قائمة حزب حركة النهضة تكثيف تحركاتها الميدانية وسط المدينة ولاسيما في المقاهي المعروفة للتواصل مع الناخبين، وتوزيع مطويات البرنامج الانتخابي، إلى جانب التحاور مع المواطنين في انتظار برمجة لقاء مع عموم الناخبين وانصارهم بفضاء المرسى القديم بحضور نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو، وفق بلاغ صادر عن المكلفين بالاعلام بالقائمة .
أما قائمة ائتلاف الكرامة، وبعد إتمام جولة ميدانية بكل من مناطق منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وجرزونة، اختتمت حملتها الانتخابية بفضاء الرحبة بالمدينة العتيقة بلقاء مفتوح مع عموم الناخبين والانصار .

وتولت قائمة حزب تحيا، إلى جانب الزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع الناخبين وسط الاحياء، تنظيم لقاء رياضي كروي بين قدماء النادي البنزرتي بملعب البصيري، مع برمجة جلسة حوارية بأحد الفضاءات بالمدينة .
وركزت قائمات حزب نداء تونس و البديل التونسي ومشروع تونس والقائمة الائتلافية عيش تونسي وقلب تونس وافاق تونس على الاتصال المباشر بالمواطنين على طريقة " باب باب"، وخاصة وسط الاحياء الشعبية.
واختارت قائمات احبك يا شعب وتونس امانة والحزب الدستوري الحر وحزب الجبهة الشعبية زيارة مناطق سجنان وجومين وغزالة ومنزل بورقيبة وتينجة والاتصال المباشر مع المواطنين، وتوزيع ارقام وشعارات قائماتهم وأيضا برامجهم الانتخابية.

  
  
     
  
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