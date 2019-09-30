النادي الافريقي - غلق ملف روزيكي ورفع عقوبة المنع من الانتداب

Lundi 30 Septembre 2019
وات - اعلن النادي الافريقي اليوم الاثنين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه تم غلق ملف ماثيو روزيكي ورفع عقوبة المنع من الانتداب.
واوضح فريق الاحمر والابيض في بلاغ " انه تم في نهاية الاسبوع المنقضي امضاء كتب اتفاق مع اللاعب الزيمبابوي ماثيو روزيكي بخصوص جدولة باقي المبلغ المتخلد لفائدته على قسطين اثنين وتمت مراسلة الفيفا في الغرض لاعلامها بالاتفاق وغلق الملف".
واضاف النادي في نفس البلاغ "وردت علينا صباح هذا اليوم مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مفادها غلق الملف وبالتالي رفع عقوبة المنع من الانتداب".
كما افاد النادي الافريقي على صفحته الرسمية بانه قام امس الاحد بمراسلة سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي طالبة منه خلاص الخطايا في ملفات كل من يوهان توزغار وفابريس اونداما ونادي اولمبيك مرسيليا مشيرا بان هذه المراسلة تاتي في اطار التفاعل مع تصريحات الرياحي حول نيته لخلاص الخطايا المحكوم فيها ضد النادي الافريقي في نزاعات مع لاعبين ومدربين واندية رياضية تعود الى فترة نيابته.
واوضح فريق الاحمر والابيض في بلاغ " انه تم في نهاية الاسبوع المنقضي امضاء كتب اتفاق مع اللاعب الزيمبابوي ماثيو روزيكي بخصوص جدولة باقي المبلغ المتخلد لفائدته على قسطين اثنين وتمت مراسلة الفيفا في الغرض لاعلامها بالاتفاق وغلق الملف".
واضاف النادي في نفس البلاغ "وردت علينا صباح هذا اليوم مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مفادها غلق الملف وبالتالي رفع عقوبة المنع من الانتداب".
كما افاد النادي الافريقي على صفحته الرسمية بانه قام امس الاحد بمراسلة سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي طالبة منه خلاص الخطايا في ملفات كل من يوهان توزغار وفابريس اونداما ونادي اولمبيك مرسيليا مشيرا بان هذه المراسلة تاتي في اطار التفاعل مع تصريحات الرياحي حول نيته لخلاص الخطايا المحكوم فيها ضد النادي الافريقي في نزاعات مع لاعبين ومدربين واندية رياضية تعود الى فترة نيابته.
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Par:AlHawa (Germany )
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