رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي يبحث غدا امام اشانتي كوتوكو الغاني عن تحقيق ''ريمونتادا'' من اجل الترشح

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- يراهن النجم الساحلي عندما يستضيف نادي اشانتي كوتوكو الغاني غدا بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ( س 17) في اطار اياب الور التمهيد الثاني لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم عن تدارك عثرة الذهاب بعد الخسارة 0-2 وضمان التاهل الى دور المجموعات للمسابقة عبر تحقيق "ريمونتادا " في مهمة تبدو صعبة .وتتزامن المباراة مع ظرفية اتسمت بالتقلبات على المستوى الاداري حيث تم الاعلان عن قرارات تنظمية داخل النادي اقترنت باستقالات واقالات حيث تم بالخصوص فك الارتباط مع المدرب فوزي البنزرتي كما تقرر قبول استقالة رئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي، واستقالة المدير الرياضي عماد المهذبي واستقالة الكاتب العام عادل غيث وتعيين مكانه حمودة بوعزة، وتمت الدعوة لجلسة عامة عادية وجلسة خارقة للعادة انتخابية .ولا شك ان هذه التطورات ستؤثر على ظروف تحضير اللاعبين في ظرفية دقيقة رغم جهود الهيئة الى توفير افضل اجواء التحضير لمباراة الاياب يوم غد.وعاني النجم الساحلي من سوء النتائج في الفترة الأخيرة فبعد خسارته كأس تونس امام النادي الصفاقسي خسر الفريق بثنائية نظيفة أمام مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخسر لقبه العربي بعد الخروج مبكرا من التصفيات امام نادي الشباب الاردني حيث انهزم بهدف وحيد أمام ضيفه شباب الأردن في إياب دور الـ32 للبطولة العربية بملعب المنستير بعدما خسر 2-1 في لقاء الذهاب وفي سياق يفترض ان ينزع فيه النجم الى طريقة هجومية من اجل تسجيل ثلاثية نظيفة على الاقل لضمان التهال مباشرة او التفوق بهدفين نظيفين وخوض ركلات الترجيح ينتظر ان يعول الاطار الفني للنجم الساحلي على تشكيلة تضم مكرم البديري كحارس مرمى الى جانب اللاعبين رامي البدوي ومرتضى بن وناس (وجدي كشريدة) وزياد بوغطاس وصدام بن عزيزة وماهر الحناشي وحمزة لحمر ومالك بعيو وفراس بلعربي وانيس سلتو وكريم العريبي وحازم الحاج حسن.وبعد ان خرج من تصفيات كاس محمد السادس للاندية الابطال مبكرا يسعى النجم الساحلي الى التعويض عن ذلك من خلال تحقيق التاهل الى دور المجموعات من المسابقة الافريقية للابطال ومن جهته سيكون فريق اشانتي كوتوكو المتقدم بهدفين في لقاء الذهاب امام تحدي الحفاظ على اسبقيته وعدم المجازفة بلعب الهجوم وغلق المنافذ المؤدية الى مرماه ما قد يشكل صعوبة امام هجوم النجم الذي سيكون مدعوا للتهديف منذ انطلاق المباراة حتى يبقى اللاعبون محافظين على تركيزهم ومؤمنيين بقدرتهم على تحقيق "ريمونتادا " ضرورية للتاهل الى دور المجموعات .