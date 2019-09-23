تشريعية 2019 المنستير : رئيس قائمة ''هلموا لتونس'' يتعهد في حال فوزه بالعمل تنفيذ المشاريع المعطلة بالجهة

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- أكد رئيس القائمة الحزبية "هلموا لتونس" بالمنستير، جلال الدّين بوسلامة، لناخبيه في حال فوزه في الانتخابات التشريعية بأنّه سيعمل على تنفيذ المشاريع، التي لم تنطلق بعد في ولاية المنستير، على غرار مشروع مسرح الهواء الطلق بساحة 3 أوت بالمنستير ومشاريع تنموية بقصيبة المديوني.كما وعد بدفع المشاريع المعطلة من ذلك استكمال مشروع استصلاح خليج المنستير ومشروع الساحل الجرفي بالمدينة وذلك في تصريح ل(وات)، مساء الأحد، على هامش حملته الانتخابية بدائرة المنستير.وتعهد بوسلامة بأنّه سيعمل على الملفات ذات العلاقة بتجديد الطرقات والمؤسسات التربوية المتقادمة والتجديد الكامل لشبكة التطهير المهترئة وكذلك شبكة تصريف مياه الأمطار مؤكدا تركيز برنامجه على المجال البيئي والتلوث، الذي تعاني منه الولاية.كما تعهد لناخبيه في حال فوزه بالتركيز على ذوي الحاجيات الخصوصية ودعم الجمعيات، التي تعنى بهذه الشريحة من الشعب التونسي، اعتبارا أنّ جلّها لا يتوفر على مقرات وموارده المادية محدودة الى جانب افتقاره إلى الموارد البشرية اللازمة.واعتبر أن المتقاعدين من أولويات عمل قائمته خاصة وأنهمّ اليوم أصبحوا يعيشون معاناة تكفل أبنائهم من أصحاب الشهائد المعطلين وكذلك ملف تشغيل الشباب وتسهيل تمكينهم من استغلال الأراضي الفلاحية ومساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص والتركيز على إيجاد التمويلات اللازمة.كما تعهد، جلال الدّين بوسلامة، أنه في حال فوز قائمته سيعمل على دعم الأمن في الجهة وتكريس علويّة القانون.