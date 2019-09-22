مجلس أمانة حركة ''تونس إلى الأمام'' يرفض قطعيا استقالة البريكي

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- أكد مجلس الأمانة الموسع لحركة "تونس إلى الأمام"، رفضه القطعي لاستقالة الأمين العام للحركة، عبيد البريكي.وشدد المجلس في بيان له عقب اجتماعه، الأحد، الذي خصص للنظر في استقالة الأمين العام للحركة وسير الحملات الانتخابية التشريعية، على مواصلة نشاط كل هياكل الحركة والانخراط المكثّف في إنجاح الحملات الانتخابية التّشريعية.كما أدان المجلس الاعتداء على المحامين المطالبين بتفعيل سلطة القضاء للنظر في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، معبرا عن وقوفه المبدئي واللاّمشروط مع لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أجل كشف كل ملفات الاغتيال.وكان الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبيد البريكي، قدّم استقالته إلى مجلس الأمانة العامة لحزبه، على خلفية النتائج، التي حققها في الرئاسية".وتحصل البريكي على نسبة 0،17 بالمائة من الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جرت، الأحد 15 سبتمبر 2019.