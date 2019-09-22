الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تتخذ جملة من القرارات التاديبية

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - إتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه مساء امس جملة من القرارات تمثلت في :
1- توبيخ النادي البنزرتي وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل رمي المقذوفات المتنوعة.
2- توبيخ النجم الساحلي وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.
3- توبيخ فريق مستقبل سليمان وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.
4- توبيخ الاتحاد المنستيري وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل إشعال الشماريخ ورميها.
1- توبيخ النادي البنزرتي وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل رمي المقذوفات المتنوعة.
2- توبيخ النجم الساحلي وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.
3- توبيخ فريق مستقبل سليمان وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.
4- توبيخ الاتحاد المنستيري وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل إشعال الشماريخ ورميها.
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