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الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تتخذ جملة من القرارات التاديبية

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - إتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه مساء امس جملة من القرارات تمثلت في :

1- توبيخ النادي البنزرتي وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل رمي المقذوفات المتنوعة.


2- توبيخ النجم الساحلي وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.

3- توبيخ فريق مستقبل سليمان وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.

4- توبيخ الاتحاد المنستيري وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل إشعال الشماريخ ورميها.

  
  
     
  
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