الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تتخذ جملة من القرارات التاديبية

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- إتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه مساء امس جملة من القرارات تمثلت في :1- توبيخ النادي البنزرتي وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل رمي المقذوفات المتنوعة.2- توبيخ النجم الساحلي وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.3- توبيخ فريق مستقبل سليمان وغرامة بـ 2500 دينارا من أجل رمي القوارير.4- توبيخ الاتحاد المنستيري وغرامة مالية قدرها 2500 دينارا من أجل إشعال الشماريخ ورميها.