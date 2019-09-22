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النجم الساحلي ينفي وجود اي مفاوضات مع اي مدرب

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - اصدرت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الاحد بلاغا نفت فيه "وجود اي مفوضات مع اي مدرب" لتعويض فوزي البنزرتي المدرب الحالي لفريق اكابر كرة القدم .

ودعت ادارة النجم الساحلي في بيان على صفحة الفريق الرسمية على فايسبوك " وسائل الاعلام الى تجنب تداول كل الاخبار الزائفة التي من شانها التشويش على تحضيرات الفريق في قادم استحقاقاته" .
وقد عبر عدد من جماهير فريق جوهرة الساحل عن عدم رضاه بخصوص مستوى الفريق الاول ونتائجه الى حد الان تحت اشراف البنزرتي .


ويتبارى النجم مساء الثلاثاء المقبل (س 17) بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير مع ضيفه فريق شباب الاردن في مباراة اياب الدور 32 لمسابقة كاس محمد السادس للاندية البطلة .

وكان ممثل كرة القدم التونسية (حامل اللقب) انقاد الى هزيمة مفاجئة بنتيجة (2/1) في مباراة الذهاب امام مضيفه نادي شباب الاردن بملعب "الحسن" مساء الخميس 29 اوت الماضي .
كما انقاد النجم الى الهزيمة امام اشانتي كوتوكو الغاني يوم 15 سبتمبر الجاري بهدفين نظيفين في المباراة التي دارت بينهما في "كوماسي" في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا.
وستقام مقابلة الاياب بعد اسبوع بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

  
  
     
  
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