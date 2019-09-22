النجم الساحلي ينفي وجود اي مفاوضات مع اي مدرب

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - اصدرت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الاحد بلاغا نفت فيه "وجود اي مفوضات مع اي مدرب" لتعويض فوزي البنزرتي المدرب الحالي لفريق اكابر كرة القدم .
ودعت ادارة النجم الساحلي في بيان على صفحة الفريق الرسمية على فايسبوك " وسائل الاعلام الى تجنب تداول كل الاخبار الزائفة التي من شانها التشويش على تحضيرات الفريق في قادم استحقاقاته" .
وقد عبر عدد من جماهير فريق جوهرة الساحل عن عدم رضاه بخصوص مستوى الفريق الاول ونتائجه الى حد الان تحت اشراف البنزرتي .
ويتبارى النجم مساء الثلاثاء المقبل (س 17) بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير مع ضيفه فريق شباب الاردن في مباراة اياب الدور 32 لمسابقة كاس محمد السادس للاندية البطلة .
وكان ممثل كرة القدم التونسية (حامل اللقب) انقاد الى هزيمة مفاجئة بنتيجة (2/1) في مباراة الذهاب امام مضيفه نادي شباب الاردن بملعب "الحسن" مساء الخميس 29 اوت الماضي .
كما انقاد النجم الى الهزيمة امام اشانتي كوتوكو الغاني يوم 15 سبتمبر الجاري بهدفين نظيفين في المباراة التي دارت بينهما في "كوماسي" في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا.
وستقام مقابلة الاياب بعد اسبوع بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
ودعت ادارة النجم الساحلي في بيان على صفحة الفريق الرسمية على فايسبوك " وسائل الاعلام الى تجنب تداول كل الاخبار الزائفة التي من شانها التشويش على تحضيرات الفريق في قادم استحقاقاته" .
وقد عبر عدد من جماهير فريق جوهرة الساحل عن عدم رضاه بخصوص مستوى الفريق الاول ونتائجه الى حد الان تحت اشراف البنزرتي .
ويتبارى النجم مساء الثلاثاء المقبل (س 17) بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير مع ضيفه فريق شباب الاردن في مباراة اياب الدور 32 لمسابقة كاس محمد السادس للاندية البطلة .
وكان ممثل كرة القدم التونسية (حامل اللقب) انقاد الى هزيمة مفاجئة بنتيجة (2/1) في مباراة الذهاب امام مضيفه نادي شباب الاردن بملعب "الحسن" مساء الخميس 29 اوت الماضي .
كما انقاد النجم الى الهزيمة امام اشانتي كوتوكو الغاني يوم 15 سبتمبر الجاري بهدفين نظيفين في المباراة التي دارت بينهما في "كوماسي" في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا.
وستقام مقابلة الاياب بعد اسبوع بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
En continu
- 15:24 قيس سعيد كما ولدته أمه..
- 00:05 وما بدلوا تبديلا....
- Hier 23:01 السعودية: الشرطة تقبض على الأب معذب الرضيعة
- Hier 22:58 هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟
- Hier 22:50 قصة التوافق..
- Hier 19:58 النظام الايراني يستجدي حربا عسكرية
- Hier 12:54 من شعب تونس و مني أهدي.. لشعب مصر تحية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:40
|12:19
|06:07
|04:40
|
31°
|28°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-22
|29°-23
|28°-22
|31°-21
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 503) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 431) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 994) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 777) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 021) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 584) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 905) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 171) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 090) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 519) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 277) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 64 105) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 945) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 158) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 517) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 501) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 043) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 859) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 673) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 487) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:Azzah (France )
Sur: رياض الصيداوي : أخطر جملة قالها قيس سعيّد ''التطبيع مع اسرائيل جريمة وخيانة عظمي''، الله يسترو