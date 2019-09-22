تشريعية2019-سليانة: تواصل الحملة الانتخابية لعدد من القائمات المترشحة بعدد من المعتمديات

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - تتواصل منذ صباح اليوم الأحد الحملة الانتخابية للإنتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بسليانة لعدد من القائمات المترشحة بكل من معتمديات بوعرادة والروحية وسيدي بورويس و قعفور و العروسة.
حيث نصب اعضاء وانصار القائمتين المستقلتين "سليانة في عينينا" و "اليد في اليد" خيمات بمعتمدية بوعرادة تزامنا مع السوق الاسبوعية بالمعتمدية فضلا عن تركيز خيمة بمعتمدية سيدي بورويس من قبل القائمة المستقلة "رد الاعتبار" والقيام بزيارات ميدانية بمعتمديات قعفور والعروسة و بوعرادة من قبل القائمة المستقلة "نبض بلادي".
اما القائمتين الحزبيتين "النهضة" و "التكتل" فقد ركزتا خيمات بالسوق الاسبوعية بمعتمدية بوعرادة، فيما ارتكزت الحملة الانتخابية للقائمة الحزبية "قلب تونس" على الاتصال المباشر مع المواطنين بسوق الروحية وبوعرادة وقامت القائمة الحزبية "صوت الفلاحين" بجولة بالسيارات بمعتمدية سيدي بورويس.
وركزت القائمة الائتلافية "أمل وعمل" خيمة بمعتمدية بوعرادة .
يذكر ان عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بولاية سليانة 52 قائمة (20 قائمة مستقلة و23 قائمة حزبية و9 قائمات ائتلافية).
حيث نصب اعضاء وانصار القائمتين المستقلتين "سليانة في عينينا" و "اليد في اليد" خيمات بمعتمدية بوعرادة تزامنا مع السوق الاسبوعية بالمعتمدية فضلا عن تركيز خيمة بمعتمدية سيدي بورويس من قبل القائمة المستقلة "رد الاعتبار" والقيام بزيارات ميدانية بمعتمديات قعفور والعروسة و بوعرادة من قبل القائمة المستقلة "نبض بلادي".
اما القائمتين الحزبيتين "النهضة" و "التكتل" فقد ركزتا خيمات بالسوق الاسبوعية بمعتمدية بوعرادة، فيما ارتكزت الحملة الانتخابية للقائمة الحزبية "قلب تونس" على الاتصال المباشر مع المواطنين بسوق الروحية وبوعرادة وقامت القائمة الحزبية "صوت الفلاحين" بجولة بالسيارات بمعتمدية سيدي بورويس.
وركزت القائمة الائتلافية "أمل وعمل" خيمة بمعتمدية بوعرادة .
يذكر ان عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بولاية سليانة 52 قائمة (20 قائمة مستقلة و23 قائمة حزبية و9 قائمات ائتلافية).
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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