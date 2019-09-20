Radio Babnet Tunisie On Air: Souad Mohamed - Ida Sha3bou  

هيئة الدفاع عن الشهيدين : تحرّكنا الآن لأن الغنوشي سيتحصّل قريبا على الحصانة البرلمانية

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - جدّدت الجمعة 20 سبتمبر، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ايمان قزارة، انتقادها للمسار القضائي في علاقة بقضية الجهاز السري.

واتّهمت قزارة في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم، السلط القضائية بالتستر على المجرمين مشيرة إلى أنه لم يتم إلى حدّ الآن الاستماع إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ولا لأي قيادي بالنهضة.


وفي علاقة بتوقيت تحرّك هيئة الدفاع، قالت ايمان قزارة متأسفة "الغنوشي سيتحصّل يوم 7 أكتوبر على الحصانة البرلمانية" مشيرة إلى أنه لن يكون ممكنا التحقيق معه.
يذكر أن هيئة الدفاع دخلت الخميس في اعتصام بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قبل توتّر الأجواء مع وكيل الجمهورية وتدخّل قوات الأمن.

  
  
     
  
cadre-6431620d3ef3633b7cda58f69deb4982-2019-09-20 17:21:24






0 de 0 commentaires pour l'article 189488



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 20 سبتمبر 2019 | 21 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:49 18:22 15:42 12:20 06:05 04:38
29°
 28° % 51 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
28°-2533°-2430°-2532°-2329°-22
  • Avoirs en devises
    18325,0

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15463 DT        1$ =2,85297 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   734,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568997213|189488 405|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires