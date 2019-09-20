هيئة الدفاع عن الشهيدين : تحرّكنا الآن لأن الغنوشي سيتحصّل قريبا على الحصانة البرلمانية

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- جدّدت الجمعة 20 سبتمبر، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ايمان قزارة، انتقادها للمسار القضائي في علاقة بقضية الجهاز السري.واتّهمت قزارة في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم، السلط القضائية بالتستر على المجرمين مشيرة إلى أنه لم يتم إلى حدّ الآن الاستماع إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ولا لأي قيادي بالنهضة.وفي علاقة بتوقيت تحرّك هيئة الدفاع، قالت ايمان قزارة متأسفة "الغنوشي سيتحصّل يوم 7 أكتوبر على الحصانة البرلمانية" مشيرة إلى أنه لن يكون ممكنا التحقيق معه.يذكر أن هيئة الدفاع دخلت الخميس في اعتصام بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قبل توتّر الأجواء مع وكيل الجمهورية وتدخّل قوات الأمن.