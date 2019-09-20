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إحباط 5 عمليات إبحار خلسة و القبض على 75 شخصا بينهم أجانب

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة في 3 ولايات وإلقاء القبض على 75 مجتازا من بينهم اجانب.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الوحدات العائمة التابعة لمناطق الحرس الوطني بصفاقس والمهدية وبنزرت أحبطت امس الجمعة، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بمختلف ولايات الجمهورية، خمس (5) عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل "القراطن"، معتمدية قرقنة (ولاية صفاقس) والشابة (ولاية المهدية) والحسيان من معتمدية قلعة الاندلس (ولاية بنزرت) وألقت القبض على 75 مجتازا من بينهم 34 شخصا من جنسيات دول افريقية مختلفة، أعمارهم تتراوح بين 18 و34 سنة من بينهم رضيعان.


وأذنت النيابة العمومية لفرق الارشاد البحري للحرس الوطني بمرجع النظر بمباشرة قضايا عدلية موضوعها "المشاركة في وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا والاحتفاظ بـ 38 منهم وإبقاء البقية بحالة تقديم.

  
  
     
  
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