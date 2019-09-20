تشريعية 2019-نابل: القائمة المستقلة ''الوطن القبلي'' تواصل حملتها الانتخابية

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - تواصل قائمة "الوطن القبلي" المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة نابل1، اليوم الجمعة، بمعتمديتي منزل تميم وقليبية حملتها الانتخابية، حيث اعتمدت على التواصل المباشر مع المواطنين للتعريف ببرنامجها الانتخابي وحث الناخبين على التصويت لها.
وأوضح رئيس القائمة، أنيس ميمش، في تصريح لـ(وات)، أن هذه القائمة والتي تحمل شعار "القطع مع السائد"، تعمل على إضفاء مزيد من الشفافية على الملفات الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفساد الاداري والمالي والسياسي، وفق تعبيره.
وبيّن، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على الاهتمام بالجانب البيئي في علاقة بالتحولات المناخية التي تهدد جهة الوطن القبلي، مشيرا الى التعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لصياغة برامج لحماية البيئة.
وتعهّد رئيس القائمة بالعمل، في حال نيل ثقة الناخبين، على تنشيط الجهة على المستويين الصناعي والفلاحي والعمل على تعصير القطاع الفلاحي ليكون اولوية الاولويات، مشددا على اهمية تنوع المنتوج الفلاحي بالجهة.
وأضاف، ان هذه القائمة تتكون من مجموعة من الشباب من فئات عمرية مختلفة ومن مختلف المعتمديات، مؤكدا "سعي أعضاء القائمة لأن يكونوا نواب القرب من خلال تنظيم جلسات دورية مع المواطنين بالجهة للاطلاع على مشاغلهم وايجاد الحلول بصفة تشاركية"، على حد قوله.
وأوضح رئيس القائمة، أنيس ميمش، في تصريح لـ(وات)، أن هذه القائمة والتي تحمل شعار "القطع مع السائد"، تعمل على إضفاء مزيد من الشفافية على الملفات الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفساد الاداري والمالي والسياسي، وفق تعبيره.
وبيّن، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على الاهتمام بالجانب البيئي في علاقة بالتحولات المناخية التي تهدد جهة الوطن القبلي، مشيرا الى التعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لصياغة برامج لحماية البيئة.
وتعهّد رئيس القائمة بالعمل، في حال نيل ثقة الناخبين، على تنشيط الجهة على المستويين الصناعي والفلاحي والعمل على تعصير القطاع الفلاحي ليكون اولوية الاولويات، مشددا على اهمية تنوع المنتوج الفلاحي بالجهة.
وأضاف، ان هذه القائمة تتكون من مجموعة من الشباب من فئات عمرية مختلفة ومن مختلف المعتمديات، مؤكدا "سعي أعضاء القائمة لأن يكونوا نواب القرب من خلال تنظيم جلسات دورية مع المواطنين بالجهة للاطلاع على مشاغلهم وايجاد الحلول بصفة تشاركية"، على حد قوله.
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Par:Nouri (Switzerland )
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