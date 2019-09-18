Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Douroub Al Hayat  

قبلي: قائمة التيار الديمقراطي تستهل حملتها الانتخابية للانتخابات التشريعية

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - استهلت قائمة التيار الديمقراطي، المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي، صباح اليوم الأربعاء، حملتها الانتخابية عبر تنظيم خيمة دعائية بالسوق الاسبوعية بمنطقة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية، وفق ما ذكره رئيسها، لطيف بلطيف.


وأوضح بلطيف، في تصريح لـ(وات)، أن أعضاء القائمة سعوا عبر هذا النشاط الى التواصل المباشر مع الأهالي والتعريف ببرنامجهم الانتخابي القائم على الدعوة الى مزيد العناية بالقطاع الفلاحي، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بالجهة، وذلك من خلال تسوية وضعية التوسعات الخاصة وانجاز مشاريع كبرى في القطاع توزع على الشباب.

ويتضمن برنامج القائمة أيضا، تثمين المنتوج السياحي للمنطقة، عبر تطوير المسلك السياحي والنهوض بمنطقة قصر غيلان التي تمثل وجهة سياحية فريدة من نوعها، ما يستدعي ربطها بالتيار الكهربائي لانجاز مشاريع متطورة بها في المجال السياحي، علاوة على استغلال الموروث الحضاري والتاريخي للجهة.
وفي المجال الصحي، لاحظ رئيس القائمة ضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع عبر انجاز المشاريع والاحداثات الجديدة مع تجهيز المؤسسات الصحية بكافة أرجاء الولاية، فضلا عن تعزيز الجهة بالاطارات الطبية المختصة وشبه الطبية والتقنيين، داعيا أهالي المنطقة الى الالتفاف حول مطالب قائمتهم ومساندة اعضاءها لتحقيق أهدافها في حال ترشحهم لمجلس نواب الشعب.
وأضاف، أن برنامجهم الانتخابي يعنى أيضا بمطالب الشباب، وذلك من خلال الدعوة الى تفعيل قانون المبادرة الخاصة وتسهيل إجراءات بعث المشاريع بالنسبة للباعثين الشبان، الى جانب مرافقتهم بهدف نجاح مشاريعهم والتقليل من الاجراءات الادارية التي تعطل انتصابهم للحساب الخاص.

  
  
     
  
cadre-4a0647cd9f718db3bb78b9a0d09fc1b1-2019-09-18 14:10:03






0 de 0 commentaires pour l'article 189347



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 | 19 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:25 15:44 12:21 06:04 04:36
32°
 33° % 55 :الرطــوبة
تونــس 26°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2633°-2531°-2432°-2532°-25
  • Avoirs en devises
    18274,0

  • (17 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15172 DT        1$ =2,86526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 sept)   991,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568815472|189347 206|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires