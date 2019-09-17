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صفاقس1 : الحملة الانتخابية التشريعية في يومها الرابع تسير بنسق محتشم

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - تسير الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية 2019 في يومها الرابع بدائرة صفاقس 1 بنسق محتشم حيث سجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 ثلاثة أنشطة لثلاث قائمات اثنتان منها ائتلافية وواحدة مستقلة.

ففي باب الجبلي ووسط المدينة العتيقة وباب الديوان، اعتمد نشاط اعضاء قائمة "ائتلاف الكرامة" الائتلافية التي اختارت "صفاقس تستحق ما خير" شعارا لقائمتها على اللقاءات المباشرة بالمواطنين والتواصل معهم والتطلع الى انتظاراتهم وتوزيع مطويات في الغرض واوضح رئيس قائمة "ائتلاف الكرامة" المترشح عن دائرة صفاقس1 رضا الجوادي لمكتب (وات) أن "أبرز تعهداتهم تتمثل في ان يكونوا نواب حقيين للشعب وليس لخدمة الاحزاب والعمل على تجذير القيم الاخلاقية لدى الناشئة"، مشيرا إلى أن قائمة "ائتلاف الكرامة" قد تقدمت في 31 دائرة انتخابية في الجمهورية.
من جهتهم خيّر أعضاء القائمة الائتلافية "يد وحدة" القيام بجولة دعائية في طريق المهدية ومنطقة السبعي بطريق المهدية وطريق سيدي منصور وحي السمار بالسلطنية حيث التقوا بعدد من المواطنين وعرفوا بالقائمة واعضائها وببرنامجهم الانتخابي.


واشار عضو قائمة "يد وحدة" احمد البهلول الائتلافية الى ان برنامجهم يقوم اساسا على "تطوير جهة صفاقس خاصة فيما يتعلق ببنيتها الاساسية والعمل على دعم وجود طب الاختصاص في أرياف صفاقس وتركيز مستشفى عسكري بالجهة وجعل صفاقس قطبا علميا من خلال تفعيل التعاون التونسي الافريقي".
من ناحيتهم قام أعضاء قائمة "وقيت شباب" المستقلة بتركيز خيمة دعائية بمعتمدية جبناينة من أجل التعريف باعضاء القائمة وبرنامجهم الانتخابي.
وذكر رئيس قائمة "وقيت شباب" عمر الحمدي لصحفية (وات) " أن 90 بالمائة من برنامج القائمة يقوم على ايلاء اهمية قصوى لمشاكل الشباب بالارياف والمناطق الداخلية من أجل توظيف الطاقات الشبابية لخدمة المنطقة والبلاد" وفق تعبيره.

  
  
     
  
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