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تشريعية 2019/ قائمة ''عيش تونسي'' تفتتح حملتها الانتخابية التشريعية بدائرة سيدي بوزيد

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - أكد رئيس القائمة الائتلافية المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد، قائمة "عيش تونسي"، مهدي الحرشاني، في تصريح ل"وات"، أن قائمته "ستدافع على قطاعات الصحة والفلاحة والاستثمار في الجهة، وستعمل على إيجاد حلول تكفل تحقيق تنمية حقيقية بالولاية".

وأضاف الحرشاني، خلال افتتاح الحملة الانتخابية للقائمة، مساء الاثنين، أن برنامج القائمة مستمد من "وثيقة التوانسة" التي تمت كتابتها بعد الاستماع لآراء ومقترحات 415 ألف مواطن تونسي، ويتضمن العمل على منع منح امتيازات للسياسيين وأصحاب المناصب، وتوفير الأمن، والعناية بالقطاع الصحي، والتحكم في غلاء الأسعار، وضمان الشفافية والمساواة، وتسوية الوضعية العقارية للأراضي، ومكافحة الفساد في تونس.
وبين أن "عيش تونسي" ستعمل على دعم الاستثمار في سيدي بوزيد، كما أنها تتعهد بمتابعة الملفات المتعلقة بالثروات الطبيعية، وإيجاد الحلول العملية التي تنهض بقطاع التربية والتعليم، والعناية بالقطاع الفلاحي والتعريف بالمنتوج الفلاحي الخاص بالجهة في الخارج.


  
  
     
  
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