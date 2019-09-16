منوبة: قيس سعيّد في الصدارة بكل من معتمديات منوبة والمرناقية والجديدة

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- استكملت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة عملية عدّ أصوات الناخبين بلنسبة لآخر معتمدية بالدائرة الانتخابية منوبة وهي معتمدية منوبة، وذلك قبل الاعلان عن النتائج الأولوية بالنسبة لمعتمديتي المرناقية والجديدة.وفيما يلي النتائج الأولية بالنسبة لمعتمدية منوبة:(قيس سعيد في المرتبة الاولى) - قيس سعيد: 3767 صوتا - عبد الفتاح مورو: 2626 صوتا - نبيل القروي: 2612 صوتا - لطفي المرايحي: 2286 صوتا - محمد عبو: 2225 صوتا - عدد الأوراق المصرح بها: 25892 ورقة - عدد الأوراق الملغاة: 313 ورقة - عدد الاوراق البيضاء: 104 ورقة ويأتي ذلك بعد تصويت عدد 26309 ناخب وناخبة من مجموع 45366 مرسمين بالسجل الانتخابي.معتمدية المرناقية: وفيما يلي النتائج الأولية: - قيس سعيد: 2447 صوتا - عبد الفتاح مورو: 2293 صوتا - نبيل القروي: 1950 صوتا - عبد الكريم الزبيدي: 857 صوتا - لطفي المرايحي: 693 صوتا - عدد الاوراق المصرح بها: 12.370 ورقة - عدد الاوراق الملغاة: 316 ورقة - عدد الاوراق البيضاء:127 ورقة يشار الى أن عدد 12813 ناخبا وناخبة قاموا بالتصويت من مجموع 24053 مرسمين بالسجل الانتخابي.معتمدية الجديدة - قيس سعيد: 2635 صوتا - نبيل القروي: 2615 صوتا - عبد الفتاح مورو: 1822 صوتا - يوسف الشاهد: 1124 صوتا - محمد لطفي المرايحي: 695 صوتا عدد الاوراق المصرح بها: 5012 ورقة عدد الاوراق الملغاة: 411 ورقة عدد الاوراق البيضاء:131 ورقة يذكر أن عدد الذين صوتوا بلغ 12755 ناخب وناخبة من 26605 مرسّمين بالسجل الانتخابي.