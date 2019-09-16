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مونديال الاندية (قطر 2019) - الترجي الرياضي في مواجهة الفائز برابطة الابطال الاسيوية

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - اسفرت عملية سحب القرعة الخاصة بمونديال الاندية لكرة القدم (قطر 2019) التي دارت ظهر اليوم الاثنين بالعاصمة السويسرية زوريخ عن مواجهة الترجي الرياضي للفائز برابطة ابطال اسيا وذلك يوم 14 ديسمبر القادم .

وسيتم التعرف على المتوج برابطة ابطال اسيا يوم 24 نوفمبر القادم وفي صورة فوز الترجي الرياضي، فسيواجه في الدور نصف النهائي لكاس الاندية المقرر بالعاصمة القطرية الدوحة من 11 الى 21 ديسمبر القادم، فانه سيواجه الفائز بكوبا ليبارتادوريس (كاس امريكا الجنوبية ).
وللتذكير، فقد توج الترجي الرياضي التونسي امس الاحد رسميا بلقب كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم لسنة 2019 وذلك على ضوء قرار لجنة الإستئناف التابعة للاتحاد الافريقي برفض طعن الوداد الرياضي المغربي واعتباره منسحبا في لقاء اياب الدور النهائي.

وياتي قرار لجنة الاستئناف ليؤكد قرار لجنة الإنضباط صلب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التي اكدت في بداية شهر اوت الماضي انسحاب فريق الوداد وخسارته بالغياب.
ويشار الى ان الوداد كان رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي في نهائي رابطة أبطال أفريقيا يوم 31 ماي بملعب رادس بعد إلغاء هدف له ومطالبة لاعبيه الحكم الغامبي باكاري غاساما باللجوء الى تقنية الفيديو التي ثبت انها لا تعمل.
وكانت النتيجة لفائدة الترجي الرياضي 1-0.
ويذكر ان مباراة الذهاب في المغرب انتهت بنتيجة التعادل 1/1.

  
  
     
  
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