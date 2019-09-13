حجم صادرات تونس يتراجع بنسبة 4 بالمائة مع موفي اوت 2019 مدفوعا بتقلص اداء اغلب القطاعات

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- سجل التبادل التجاري لتونس بالأسعار القارة، خلال الاشهر الثمانية الأولي من سنة 2019، تراجعا على مستوى حجم الصادرات بنحو 4 بالمائة في الوقت الذي تقلصت فيه الواردات بنسبة 8 بالمائة وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.وطال الانخفاض، وفق بيان صحفي ، حول " التجارة الخارجية بالأسعار القارة لشهر أوت 2019 " نشره المعهد ، الجمعة على موقعه الالكتروني ، صادرات الفلاحة والصناعة الفلاحية والغذائية التي تراجعت بنسبة 18,8 بالمائة .وتقلص حجم صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4,2 بالمائة و حجم الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2,1 بالمائة في حين ارتفعت صادرات الطاقة بنسبة 1,4 بالمائة وصناعات معملية اخرى بنسبة 4,4 بالمائة.وتراجع حجم وارادات تونس بالأسعار القارة ، على مستوى الصناعات الميكانكية والالكترونية بنسبة 10,4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 8,1 بالمائة وقطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 9,6 بالمائة .يشار الى صادرات تونس بلغت مع موفي اوت 2019 زهاء 29523,7 مليون دينار في حين قدرت الواردات بزهاء 42387,9 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة على مستوى الواردات و 10 بالمائة على مستوى الواردات.وتطورت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج ، دون احتساب مواد الطاقة ، على مستوى الاسعار بنسبة 16,7 بالمائة و 18,8 بالمائة على مستوى الواردات علما واسعار مواد الطاقة ارتفعت ، على مستوى الصادرات، بنسبة 17,4 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 24,4 بالمائة.