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حجم صادرات تونس يتراجع بنسبة 4 بالمائة مع موفي اوت 2019 مدفوعا بتقلص اداء اغلب القطاعات

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - سجل التبادل التجاري لتونس بالأسعار القارة، خلال الاشهر الثمانية الأولي من سنة 2019، تراجعا على مستوى حجم الصادرات بنحو 4 بالمائة في الوقت الذي تقلصت فيه الواردات بنسبة 8 بالمائة وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.

وطال الانخفاض، وفق بيان صحفي ، حول " التجارة الخارجية بالأسعار القارة لشهر أوت 2019 " نشره المعهد ، الجمعة على موقعه الالكتروني ، صادرات الفلاحة والصناعة الفلاحية والغذائية التي تراجعت بنسبة 18,8 بالمائة .
وتقلص حجم صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4,2 بالمائة و حجم الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2,1 بالمائة في حين ارتفعت صادرات الطاقة بنسبة 1,4 بالمائة وصناعات معملية اخرى بنسبة 4,4 بالمائة.


وتراجع حجم وارادات تونس بالأسعار القارة ، على مستوى الصناعات الميكانكية والالكترونية بنسبة 10,4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 8,1 بالمائة وقطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 9,6 بالمائة .

يشار الى صادرات تونس بلغت مع موفي اوت 2019 زهاء 29523,7 مليون دينار في حين قدرت الواردات بزهاء 42387,9 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة على مستوى الواردات و 10 بالمائة على مستوى الواردات.

وتطورت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج ، دون احتساب مواد الطاقة ، على مستوى الاسعار بنسبة 16,7 بالمائة و 18,8 بالمائة على مستوى الواردات علما واسعار مواد الطاقة ارتفعت ، على مستوى الصادرات، بنسبة 17,4 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 24,4 بالمائة.

  
  
     
  
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