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الصافي سعيد في قابس ''لا يمكن للتونسيين أن يبقوا فقراء على أرض غنية، بسبب الفاسدين واللصوص''

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - تعهّد الصافي سعيد، المترشّح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في اجتماع شعبي عقده اليوم الجمعة بالحامة من ولاية قابس، في اليوم الختامي من الحملة الإنتخابية، ب"إعادة تونس إلى التونسيين"، معتبرا أن "البلاد تُباع اليوم في الخارج وللغرب من قبل بعض الفاسدين".
وذكر أنه يريد أن يُعيد للتونسيين تونس، "بثرواتها وبمجدها وبكل شركاتها"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لبناء الوطن على أسس جديدة هي أسس العدالة والكرامة والسيادة.

وقال المترشح "إن تونس تمر اليوم بمفترق طرق صعب وعلى الشعب التونسي أن يختار الرجال وليس أشباه الرجال، يختار الوطنيين والمثقفين ولا ينتخب تجّار الحقائب وحملة الجنسيات الأجنبية"، مضيفا أن التونسيين "لا يمكن أن يبقوا فقراء على أرض غنية، بسبب الفاسدين واللصوص".

وتعهّد في هذا الصدد بمحاربة كل الفاسدين.

وأوضح أن لرئيس الجمهورية صلاحيات كبرى وعليه أن يكون قائدا يدافع عن مصالح شعبه وسيادة بلاده، مشيرا إلى انه "سيستقيل في صورة فشله في الحكم وسيعود إلى النضال من القاعدة جنبا إلى جنب مع الشعب".
كما دعا التونسيين إلى التفكير جيدا والى أن ينتخبوا كأناس أحرار.

  
  
     
  
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