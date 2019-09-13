الصافي سعيد في قابس ''لا يمكن للتونسيين أن يبقوا فقراء على أرض غنية، بسبب الفاسدين واللصوص''

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - تعهّد الصافي سعيد، المترشّح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في اجتماع شعبي عقده اليوم الجمعة بالحامة من ولاية قابس، في اليوم الختامي من الحملة الإنتخابية، ب"إعادة تونس إلى التونسيين"، معتبرا أن "البلاد تُباع اليوم في الخارج وللغرب من قبل بعض الفاسدين".
وذكر أنه يريد أن يُعيد للتونسيين تونس، "بثرواتها وبمجدها وبكل شركاتها"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لبناء الوطن على أسس جديدة هي أسس العدالة والكرامة والسيادة.
وقال المترشح "إن تونس تمر اليوم بمفترق طرق صعب وعلى الشعب التونسي أن يختار الرجال وليس أشباه الرجال، يختار الوطنيين والمثقفين ولا ينتخب تجّار الحقائب وحملة الجنسيات الأجنبية"، مضيفا أن التونسيين "لا يمكن أن يبقوا فقراء على أرض غنية، بسبب الفاسدين واللصوص".
وتعهّد في هذا الصدد بمحاربة كل الفاسدين.
وأوضح أن لرئيس الجمهورية صلاحيات كبرى وعليه أن يكون قائدا يدافع عن مصالح شعبه وسيادة بلاده، مشيرا إلى انه "سيستقيل في صورة فشله في الحكم وسيعود إلى النضال من القاعدة جنبا إلى جنب مع الشعب".
كما دعا التونسيين إلى التفكير جيدا والى أن ينتخبوا كأناس أحرار.
وذكر أنه يريد أن يُعيد للتونسيين تونس، "بثرواتها وبمجدها وبكل شركاتها"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لبناء الوطن على أسس جديدة هي أسس العدالة والكرامة والسيادة.
وقال المترشح "إن تونس تمر اليوم بمفترق طرق صعب وعلى الشعب التونسي أن يختار الرجال وليس أشباه الرجال، يختار الوطنيين والمثقفين ولا ينتخب تجّار الحقائب وحملة الجنسيات الأجنبية"، مضيفا أن التونسيين "لا يمكن أن يبقوا فقراء على أرض غنية، بسبب الفاسدين واللصوص".
وتعهّد في هذا الصدد بمحاربة كل الفاسدين.
وأوضح أن لرئيس الجمهورية صلاحيات كبرى وعليه أن يكون قائدا يدافع عن مصالح شعبه وسيادة بلاده، مشيرا إلى انه "سيستقيل في صورة فشله في الحكم وسيعود إلى النضال من القاعدة جنبا إلى جنب مع الشعب".
كما دعا التونسيين إلى التفكير جيدا والى أن ينتخبوا كأناس أحرار.
En continu
- 14:36 المقامة الانتخابية
- Hier 21:19 إنقاذ ( الشّقف الثوري ) صار فريضة وطنية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:00
|18:33
|15:48
|12:22
|06:00
|04:31
|
26°
|26°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|26°-24
|32°-23
|33°-24
|33°-24
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 697) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 683) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(102 796) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 291) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 337) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 893) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 743) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 547) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 59 173) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 57 657) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 56 633) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 869) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 685) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 49 402) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 49 249) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 47 955) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 924) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 46 133) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 985) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 43 899) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: مرزوق ينسحب لفائدة عبد الكريم الزبيدي