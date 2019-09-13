بوعسكر: هيئة الإنتخابات تتّخذ عدّة إجراءات لمنع التجاوزات والخروقات في يوم الصمت الانتخابي

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنّ الهيئة قد اتخذت عدّة إجراءات ترتيبيّة لمنع حصول تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي غدا السبت الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرّرة ليوم 6 أكتوبر القادم.
وبيّن بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ هذه الإجراءات تتمثّل أساسا في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية من اجتماعات ومواكب الاستعراضات وتجمهرات في محيط مراكز الاقتراع وبالقرب منها.
كما سيتمّ أيضا منع تضمين المعلقات الانتخابية التشريعية والمطويات لأسماء وصور المرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسؤولين بالأحزاب المترشحة للتشريعية.
وبيّن في هذا الصدد أنّه تم التنسيق أيضا مع الضابطة العدلية من شرطة وحرس والنيابة العمومية للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع ومراجعة النيابة العمومية عند الاقتضاء في صورة التلبس بجريمة انتخابية خاصة إذا تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.
يذكر أنّ الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019 تتزامن غدا السبت مع انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.
وبيّن بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ هذه الإجراءات تتمثّل أساسا في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية من اجتماعات ومواكب الاستعراضات وتجمهرات في محيط مراكز الاقتراع وبالقرب منها.
كما سيتمّ أيضا منع تضمين المعلقات الانتخابية التشريعية والمطويات لأسماء وصور المرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسؤولين بالأحزاب المترشحة للتشريعية.
وبيّن في هذا الصدد أنّه تم التنسيق أيضا مع الضابطة العدلية من شرطة وحرس والنيابة العمومية للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع ومراجعة النيابة العمومية عند الاقتضاء في صورة التلبس بجريمة انتخابية خاصة إذا تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.
يذكر أنّ الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019 تتزامن غدا السبت مع انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.
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Par:mongi (Tunisia )
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