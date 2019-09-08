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قيس سعيد يؤكد في قابس أن من بين أولوياته الملف الاجتماعي

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - زار اليوم المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 قيس سعيد مدينة قابس ومناطق أخرى من الجهة حيث كانت له اتصالات مباشرة مع المواطنين عرفهم فيها ببرنامجه الانتخابي.
وبين قيس سعيد أن من بين أولوياته الملف الاجتماعي مشيرا في هذا الاطار الى أهمية تطوير القطاع الصحي بما يساعد على تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الاهتمام بالقطاع التربوي حتى يضطلع بالدور الموكول اليه في تكوين الناشئة وفي الرقي بتونس والوصول بها الى أعلى المراتب.

وشدد سعيد على أهمية توفير التغطية الاجتماعية للمواطنين وتمكينهم من كل المرافق اللازمة للعيش ومن بينها مياه الشرب والنور الكهربائي والعيش في بيئة سليمة لافتا الانتباه الى انه يتفهم القلق الذي يعيشه أهالي قابس جراء التلوث الصناعي وانه من الضروري معالجة هذا الوضع.

وأضاف أن تونس تحتاج اليوم الى رؤية مغايرة تكون رؤية بديلة للحكم والتنمية والحياة تعيد الاعتبار للمواطن والجهة كفاعلين أساسيين للمشاركة في ادارة الشأن العام مشيرا الى انه سيعمل على تثبيت مكاسب المرأة ودعمها وعلى مقاومة الفساد والتأسيس لمفهوم جديد للأمن الشامل للتصدي للارهاب والقضاء على كل أسبابه.
كما شدد على أنه سيدافع على كل القضايا العادلة في العالم وأولها قضية الشعب الفلسطيني التي ستبقى في وجدان الشعب التونسي وفي وجدان كل الشعوب العربية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188732

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 08 Septembre 2019 à 14h 13m |           
Oui, là aussi ce sont des dossiers prioritaires qui représentent une urgence pour la population !
C'est une vision correcte



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