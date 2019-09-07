عبد الكريم الزبيدي يلتقي بالقلعة الكبرى بالمواطنين ويمتنع عن التصريح للصحفيين

Samedi 07 Septembre 2019
وات - اكتفى المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، عبد الكريم الزبيدي، خلال اشرافه صباح السبت على حملته الانتخابية بولاية سوسة بالتحادث مباشرة مع المواطنين والمواطنات في القلعة الكبرى والقلعة الصغرى والنفيضة ممتنعا عن التصريح للصحفيين.
وكثّف أنصار المترشّحين عن أحزاب التيار الديمقراطي والنهضة والجبهة الشعبية وتحيا تونس وقلب تونس، خلال اليوم السادس من الحملة الانتخابية، من أنشطتهم الدعائية بالساحات العامة وبعدد من معتمديات ولاية سوسة لفائدة مرشّحيهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وركز انصار مترشّح التيار الديمقراطي محمد عبو انشطتهم على توزيع البيان الانتخابي وصور مرشحهم مغتنمين انتصاب السوق الأسبوعية بحمام سوسة الى جانب القيام بنفس الأنشطة في كل من بوفيشة والزاوية ومساكن.
واقام انصار النهضة خيمات دعائية ووزعوا المطويات مستعملين مضخمات الصوت للترويج لمرشحهم عبد الفتاح مورو بكل من القلعة الكبرى واكودة وحمام سوسة وبوفيشة ومساكن.
وتحوّل نشطاء وأنصار حزب تحيا تونس إلى سيدي بوعلي والقلعة الكبرى وبوفيشة ومساكن ومنطقة النقر بالقلعة الصغرى حيث وزعوا المطويات الدعائية وقاموا باتصالات مباشرة بالمواطنين لترغيب الناخبين في انتخاب المرشح يوسف الشاهد.
وركّز من ناحيتهم نشطاء وأنصار مرشح قلب تونس، نبيل القروي، نشاطهم الدعائي اليوم السبت في معتمديات كندار والزاوية وبوفيشة ومنطقة أولاد حسين من معتمدية اكودة وعمادة بني كلثوم من معتمدية مساكن حيث قاموا بجولات ميدانية شملت أهم الشوارع والتجمعات السكنية والارياف لتوزيع المطويات الدعائية لمرشحهم.
أما أنصار ونشطاء ائتلاف الجبهة الشعبية فقد ركزوا انشطتهم الدعائية لمرشحهم حمة الهمامي بمساكن وقاموا بجولات شملت احياء جوهرة وسهلول من مدينة سوسة واهم شوارع مدينة حمام سوسة.
وكثّف أنصار المترشّحين عن أحزاب التيار الديمقراطي والنهضة والجبهة الشعبية وتحيا تونس وقلب تونس، خلال اليوم السادس من الحملة الانتخابية، من أنشطتهم الدعائية بالساحات العامة وبعدد من معتمديات ولاية سوسة لفائدة مرشّحيهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وركز انصار مترشّح التيار الديمقراطي محمد عبو انشطتهم على توزيع البيان الانتخابي وصور مرشحهم مغتنمين انتصاب السوق الأسبوعية بحمام سوسة الى جانب القيام بنفس الأنشطة في كل من بوفيشة والزاوية ومساكن.
واقام انصار النهضة خيمات دعائية ووزعوا المطويات مستعملين مضخمات الصوت للترويج لمرشحهم عبد الفتاح مورو بكل من القلعة الكبرى واكودة وحمام سوسة وبوفيشة ومساكن.
وتحوّل نشطاء وأنصار حزب تحيا تونس إلى سيدي بوعلي والقلعة الكبرى وبوفيشة ومساكن ومنطقة النقر بالقلعة الصغرى حيث وزعوا المطويات الدعائية وقاموا باتصالات مباشرة بالمواطنين لترغيب الناخبين في انتخاب المرشح يوسف الشاهد.
وركّز من ناحيتهم نشطاء وأنصار مرشح قلب تونس، نبيل القروي، نشاطهم الدعائي اليوم السبت في معتمديات كندار والزاوية وبوفيشة ومنطقة أولاد حسين من معتمدية اكودة وعمادة بني كلثوم من معتمدية مساكن حيث قاموا بجولات ميدانية شملت أهم الشوارع والتجمعات السكنية والارياف لتوزيع المطويات الدعائية لمرشحهم.
أما أنصار ونشطاء ائتلاف الجبهة الشعبية فقد ركزوا انشطتهم الدعائية لمرشحهم حمة الهمامي بمساكن وقاموا بجولات شملت احياء جوهرة وسهلول من مدينة سوسة واهم شوارع مدينة حمام سوسة.
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