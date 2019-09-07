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مهندسو القطاع العام والوظيفة العمومية يحتجون يوم 11 سبتمبر 2019 صباحا بساحة محمد علي بالعاصمة

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
وات - ينفّذ مهندسو القطاع العام والوظيفة العمومية، وقفة احتجاجية، الاربعاء 11 سبتمبر 2019 بداية من الساعة التاسعة صباحا بساحة محمد علي بالعاصمة، وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين، السبت.

كما أقرّ المجتمعون تنفيذ وقفات احتجاجية لكافة مهندسي الجهات أمام المقرّات الجهوية للإتحاد العام التونسي للشغل في نفس اليوم انطلاقا من الساعة التاسعة صباحاً.
وتأتي هذه الوقفات، التي اقرها المهندسون اثر اجتماع لهم، السبت بمقر عمادة المهندسين التونسيين، احتجاجًا على استثناء مهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية من الزيادة في المنح الخصوصية التي وقعها الإتحاد العام التونسي للشغل مع رئاسة الحكومة يوم الخميس 05 سبتمبر 2019.

كما اقر الاجتماع تكوين خليّة أزمة تحت إشراف عمادة المهندسين للنظر في الوضع المادي والمعنوي لمهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية من أجل إدراجهم في الزيادات المقررّة.

  
  
     
  
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