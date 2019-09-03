لطفي المرايحي: لاستحقاق الرئاسي يعد فرصة حقيقية لاسترجاع سيادة البلاد

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- قال مرشّح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها محمد لطفي المرايحي، "إن تونس في حاجة اليوم إلى طبقة سياسية جديدة وحكّام جدد يسترجعون البلاد من أصحاب المال والنفوذ الذين يريدون أن تبقى تونس دائما في خدمة الأجنبي"، معتبرا أن الاستحقاق الرئاسي يعد فرصة حقيقية لاسترجاع سيادة البلاد.وأدى المرايحي اليوم الثلاثاء، زيارة الى ولاية قفصة في إطار حملته الإنتخابية للتعريف ببرنامجه الانتخابي الذي وضعه تحت شعار "صوت العقل"، ودعوة الناخبين الى التصويت لفائدته يوم 15 سبتمبر الجاري.واستهلّ نشاطه الميداني الدعائي بمدينة قفصة، حيث كانت له بحديقة الحرية لقاءات مباشرة مع عدد من المواطنين الذين تحاور معهم حول مشاغلهم وتطلّعاتهم وانتظاراتهم من رئيس الجمهورية القادم .وكانت هذه اللقاءات فرصة للمترشح للتعريف بأهمّ محاور برنامجه الانتخابي، مؤكدا بالخصوص أنّه في حال إختاره الناخبون رئيسا للجمهورية، فإنه سيكون حريصا على تطبيق الدستور وتكريس علوية القانون وتفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية.وشملت الجولة الميدانية الدعائية للمرايحي معتمديات المتلوي وأم العرائس والرديف، تركزت على الاتصالات المباشرة مع المواطنين، في حين تولى مرافقوه وأنصاره توزيع برنامجه الانتخابي ومطويات دعائية.فم