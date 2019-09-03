رئاسية 2019: محسن مرزوق بقفصة ''إعادة الاعتبار للتوازن بين الجهات وتجميع آليات التضامن من أبرز أولوياتي''

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- نظّم مرشّح حزب حركة مشروع تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محسن مرزوق، اليوم الثلاثاء، إجتماعا عاما إنتخابيا بأحد المنتزهات بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة، حضره قياديون مركزيون وجهويون بالحزب، فضلا عن عدد من أنصاره من مختلف مناطق الجهة.وافتتحت هذه التظاهرة الانتخابية الدعائية، بالنشيد الوطني وبتلاوة الفاتحة على روح الشهيد رئيس مركز الحرس الوطني في معتمدية حيدرة من ولاية القصرين نجيب الشارني، الذي أستشهد يوم أمس الاثنين، في مواجهات مع عناصر إرهابية.وبيّن محسن مرزوق خلال هذا الاجتماع، أنّ إعادة الاعتبار للتوزان بين جهات البلاد وتعديل التفاوت الجهوي القائم بينها، سيكونان على رأس أولوياته في حال نال ثقة الناخبين يوم 15 سبتمبر الجاري، مضيفا أنّ من حق الجهات أن تعيد إستثمار الموارد والثروات لفائدتها ولغايات تنموية تقوم على تنويع الانشطة الاقتصادية وخلق الثروة، وفق تعبيره.ولاحظ أن رئيس الجمهورية في بلادنا وباعتباره الضامن لوحدة الدولة، فإنّ من واجبه تكريس العدالة بين الجهات، منتقدا النظام السياسي القائم حاليا، حيث اعتبر أنه لا يحدّد بوضوح الحاكم الفعلي.وأشار، الى أنّه في حال اختاره الناخبون كرئيس للجمهورية، فإنه سيقترح إصلاح هذا النظام السياسي، نافيا أن يكون الهدف من هذا الاقتراح هو تقوية سلطة رئيس الدولة بقدر ما هو سعي لتحديد من يحكم البلاد، قائلا في هذا الصدد "أن التونسيون اليوم يريدون معرفة من يحكمهم".وذكر مرشّح حزب حركة مشروع تونس في سياق إستعراضه لأهمّ محاور برنامجه الانتخابي، أنّ إعادة الأخلاق للعمليّة السياسية ستكون من الاولويات التي سيعمل عليها، لافتا كذلك إلى ضرورة إرساء ديبلوماسية نشيطة ومفيدة هدفها الاساسي خدمة مصلحة تونس ولا سيما الاقتصادية منها، علاوة على تفعيل مجلس الأمن القومي من خلال إعادة النظر في صلوحياته ودعمه وبعث وكالة خارجية للاستخبارات تشرف عليها رئاسة الجمهورية.وأضاف أن من أولوياته أيضا تجميع آليات التضامن ووضعها كلّها تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتكون في خدمة الفئات الهشّة، مشيرا من جانب آخر، الى نيته مراجعة مجلة الجماعات المحلية والعمل على القطع مع اللامركزية.يذكر ان هذا الاجتماع الانتخابي حضره فريق من المراقبين التابعين للهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة.