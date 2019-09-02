عمر منصور يدعو إلى أن تكون الحملة الإنتخابية بمثابة الإحتفال لجميع التونسيين

Lundi 02 Septembre 2019
وات - قال المترشّح للإنتخابات الرئاسية، عمر منصور، "إن انطلاق الحملة الإنتخابية لا تعني خوض المعارك مع بقية المترشحين وإنما هي عملية تنافس سليم ونزيه"، داعيا إلى أن تكون هذه الحملة بمثابة الإحتفال بالنسبة إلى كل التونسيين.
وأضاف منصور لدى افتتاح حملته الإنتخابية، صباح اليوم الاثنين بالمدينة العتيقة بالعاصمة، والتي اختار لها شعار "عمر، بالشعب منصور"، أن معرفته بمختلف المشاكل التي التعاني منها تونس ومعالجته لبعض منها من خلال المناصب التي تقلدها (محام وقاض سابق ووزير ووالي لتونس وأريانة)، ستمكنه من تحقيق الإضافة للبلاد، في صورة نجاحه في الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
واعتبر أن تونس اليوم في حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائها للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا أن له مبادئ وخطوط عريضة في برنامجه الإنتخابي، على غرار إصلاح الإدارة واسترجاع سيادة الدولة ومؤسساتها وعلوية القانون وتكريس ثقافة العمل والانضباط ودعم الخصوصية التونسية في كل مجالاتها.
ومن بين المحاور الأساسية التي تضمّنها البرنامج الإنتخابي لعمر منصور أيضا، حماية كرامة المواطن وتوفير الأمن الشامل وتحقيق التنمية العادلة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الإحتكار والتهريب ووضع نسيج للمشاريع الكبرى في المجالات الإقتصادية والإجتماعية واستغلال محكم لثروات البلاد، فضلا عن المراهنة على رقي المعرفة والثقافة والعلم وتكريس وفرض مبدا الإحترام والندية في العلاقات الدولية للبلاد.
يُذكر أن المترشّح عمر منصور قام إثر افتتاح حملته الإنتخابية، بجولة عبر أنهج المدينة العتيقة (باب سويقة والحلفاوين ونهج الباشا وساحة القصبة والخربة وباب الجديد وباب الجزيرة وساحة برشلونة وشارعة الحبيب بورقيبة وشارع فرنسا وساحة افريقيا)، أين التقى عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
وأضاف منصور لدى افتتاح حملته الإنتخابية، صباح اليوم الاثنين بالمدينة العتيقة بالعاصمة، والتي اختار لها شعار "عمر، بالشعب منصور"، أن معرفته بمختلف المشاكل التي التعاني منها تونس ومعالجته لبعض منها من خلال المناصب التي تقلدها (محام وقاض سابق ووزير ووالي لتونس وأريانة)، ستمكنه من تحقيق الإضافة للبلاد، في صورة نجاحه في الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
واعتبر أن تونس اليوم في حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائها للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا أن له مبادئ وخطوط عريضة في برنامجه الإنتخابي، على غرار إصلاح الإدارة واسترجاع سيادة الدولة ومؤسساتها وعلوية القانون وتكريس ثقافة العمل والانضباط ودعم الخصوصية التونسية في كل مجالاتها.
ومن بين المحاور الأساسية التي تضمّنها البرنامج الإنتخابي لعمر منصور أيضا، حماية كرامة المواطن وتوفير الأمن الشامل وتحقيق التنمية العادلة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الإحتكار والتهريب ووضع نسيج للمشاريع الكبرى في المجالات الإقتصادية والإجتماعية واستغلال محكم لثروات البلاد، فضلا عن المراهنة على رقي المعرفة والثقافة والعلم وتكريس وفرض مبدا الإحترام والندية في العلاقات الدولية للبلاد.
يُذكر أن المترشّح عمر منصور قام إثر افتتاح حملته الإنتخابية، بجولة عبر أنهج المدينة العتيقة (باب سويقة والحلفاوين ونهج الباشا وساحة القصبة والخربة وباب الجديد وباب الجزيرة وساحة برشلونة وشارعة الحبيب بورقيبة وشارع فرنسا وساحة افريقيا)، أين التقى عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
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Par:karimyousef (France )
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