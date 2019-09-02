مهدي جمعة يفتتح حملته الانتخابية خلال تجمع بفضاء ساحة الفنون ببنزرت

Lundi 02 Septembre 2019
وات - اختار المرشّح للانتخابات الرئاسيّة عن حزب البديل التونسي، المهدي جمعة، أن تكون ولاية بنزرت أولى محطات حملته الانتخابية، حيث تحول اليوم الاثنين، الى بنزرت الشمالية، أين نظم تجمعا انتخابيا بفضاء ساحة الفنون بالجهة وذلك بحضور مناصريه.
وألقى المهدي جمعة كلمة بالمناسبة، ذكر فيها أسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية والتي من أبرزها العمل على تطبيق القانون على الجميع واحترام علويته، مشيرا من جانب آخر إلى أنه سعى من خلال برنامجه إلى إيجاد حلول ووضع برامج تعالج مختلف الصعوبات والاشكاليات الاجتماعية، على غرار مشاكل البطالة والهجرة غير النظامية.
وشدد، من جانب آخر، على موقفه الرافض لكل أشكال الارهاب والتطرف، مؤكدا دعمه لحرية الفكر والابداع.
ودعا في سياق متصل، الناخبين إلى عدم تكرار نفس أخطاء انتخابات سنتي 2011 و2014 ، حاثا اياهم على اختيار من هو قادر على تنفيذ الوعود، على حد قوله، مؤكدا أن حزب البديل التونسي يعمل منذ ما يزيد عن عامين على الاستماع الى مشاغل مختلف مكونات الشعب التونسي مع محاولة ايجاد الحلول المناسبة والعملية لها.
هذا ولاحظ المترشح أن اختياره ولاية بنزرت كأولى محطات حملته الانتخابية، يعود الى ما تمثله الجهة من رمزية وطنية ونضالية، على حد تعبيره.
يشار إلى أن مهدي جمعة تحول، خلال زيارته للجهة، الى منطقة وادي الرومين الواقعة بين منطقتي جرزونة ومنزل جميل من ولاية بنزرت.
وألقى المهدي جمعة كلمة بالمناسبة، ذكر فيها أسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية والتي من أبرزها العمل على تطبيق القانون على الجميع واحترام علويته، مشيرا من جانب آخر إلى أنه سعى من خلال برنامجه إلى إيجاد حلول ووضع برامج تعالج مختلف الصعوبات والاشكاليات الاجتماعية، على غرار مشاكل البطالة والهجرة غير النظامية.
وشدد، من جانب آخر، على موقفه الرافض لكل أشكال الارهاب والتطرف، مؤكدا دعمه لحرية الفكر والابداع.
ودعا في سياق متصل، الناخبين إلى عدم تكرار نفس أخطاء انتخابات سنتي 2011 و2014 ، حاثا اياهم على اختيار من هو قادر على تنفيذ الوعود، على حد قوله، مؤكدا أن حزب البديل التونسي يعمل منذ ما يزيد عن عامين على الاستماع الى مشاغل مختلف مكونات الشعب التونسي مع محاولة ايجاد الحلول المناسبة والعملية لها.
هذا ولاحظ المترشح أن اختياره ولاية بنزرت كأولى محطات حملته الانتخابية، يعود الى ما تمثله الجهة من رمزية وطنية ونضالية، على حد تعبيره.
يشار إلى أن مهدي جمعة تحول، خلال زيارته للجهة، الى منطقة وادي الرومين الواقعة بين منطقتي جرزونة ومنزل جميل من ولاية بنزرت.
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Par:sarramba (France )
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