الانتخابات الرئاسية 2019: السيرة الذاتية للمترشح نبيل القروي

Lundi 02 Septembre 2019



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- ولد نبيل القروي المترشّح للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها عن حزب "قلب تونس" ،في 1 أوت 1963 ببنزرت وهو من الفاعلين في مجال الإشهار والاعلام السمعي البصري .اثر حصوله على شهادة الباكلوريا بتونس تابع نبيل القروي دراسته الجامعية بمعهد التجارة بمرسيليا وتخصّص في التجارة وتقنيات البيع بالمؤسسات المتعددة الجنسيات التحق اثرها بالمجموعة العالمية "كنال بلوس" في خطة مدير تجاري لمدّة سنتين.في سنة 2002 أسّس نبيل القروي صحبة شقيقه غازي القروي المجموعة الدولية للإعلام والإشهار "قروي أند قروي" وافتتحا مكاتب تابعة لهذه الشركة بعدد من عواصم المغرب العربي.في 16 مارس 2007 ّ اطلق القروي قناة نسمة عبر القمر الاصطناعي وتولى إدارة مجموعة نسمة سنة 2009.سنة 2013 بعث القروي جمعية "ناس الخير" التي تغيّرت تسميتها إلى جمعية "خليل تونس" سنة 2016 إثر وفاة ابنه خليل القروي وتمثّل نشاطها في مساعدة الفئات المعوزة وبثّ مادة اعلامية يومية متعلقة بهذه الانشطة على قناة نسمة .وقد وجّهت الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري عديد المراسلات إلى قناة نسمة بسبب ما اعتبرته "الهايكا" تجاوزات ارتكبها نبيل القروي في قناته على غرار مواصلته البث دون إجازة مما استوجب إصدار قرار يقضي بحجز التجهيزات التقنية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شهر أفريل 2019 .نبيل القروي هو من مؤسسي حركة نداء تونس سنة 2012 ،الذي استقال منه سنة 2017 كما اسس في جوان الفارط حزبه الجديد "قلب تونس" الذي ترشح باسمه في الانتخابات الرئاسية .وقد تمّ إيقاف القروي يوم 23 أوت 2019 وذلك على خلفيّة قضيّة رفعتها ضدّه منظّمة "أنا يقظ" بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال مما خلف ردود فعل مختلفة لدى السياسيين والحقوقيين بين مؤيدة للقرار واخرى مستنكرة له .ونبيل القروي متزوّج وأب لثلاثة أطفال .