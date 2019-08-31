بطولة المانيا - الياس السخيري يمنح الفوز لكولن امام فرايبورغ 2-1

Samedi 31 Août 2019



وات

- منح اللاعب الدولي التونسي الياس السخيري الفوز لفريقه كولن امام مضيفه فرايبوغ (2-1) اليوم السبت في الجولة الثالثة من البطولة الالمانية لكرة القدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 ز2 كما كان السخيري وراء هدف التعادل الذي سجله موديست في الدقيقة 52 من المباراة.وبادر فرايبورغ بافتتاح التسجيل في الدقيقة 40.وهذا الفوز هو الاول لكولن في البطولة بعد ان خسر امام فولسبورغ وبروسيا دورتموند في الجولتين الاوليين.وسيكون اللاعب الياس السخيري ضمن اللاعبين المدعويين من قبل منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي للمشاركة في اللقاءين الوديين ضد موريتانيا يوم 6 سبتمبر برادس والكوت ديفوار يوم 10 من نفس الشهر بفرنسا.