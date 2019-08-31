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صدور الامر الحكومي المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية، بالرائد الرسمي

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
وات - صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 ،أمر حكومي عدد 769 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أوت 2019 يتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية، قد اعلن يوم 22 اوت الفارط في كلمة متلفزة بثتها القناة الوطنية الأولى انه فوض صلاحياته كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية الى غاية انتهاء الحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر المقبل .


وقال الشاهد في كلمته ، إنه قرر عملا بأحكام الفصل 92 من الدستورتفويض صلاحياته ،وفق ما يسمح به الدستور الذي يسمح لرئيس الحكومة بالترشح للانتخابات وهو في منصبه.

واضاف أنه اتخذ قرار تفويض صلاحياته لأحد أعضاء حكومته "عن قناعة " ولأنه يريد أن يحصل على ثقة الناخبين التونسيين "بامكانياته الخاصة وبدعم من المساندين له".
يشار إلى أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان هو رئيس المجلس الوطني لحزب تحيا تونس الذي يترأسه يوسف الشاهد.

  
  
     
  
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