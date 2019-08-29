الفنان المسرحي عبد العزيز المحرزي: سندخل في اعتصام مفتوح إذا لم تستجب شيخة المدينة لمطالب فرقة مدينة تونس للمسرح

Jeudi 29 Août 2019



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أجور زهيدة وغياب رواتب تقاعد

منى نور الدين أخطأت لما تراجعت عن الاستقالة

- جدّد الفنان المسرحي عبد العزيز المحرزي مطالبته، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، سعاد عبد الرحيم، بتجديد عقود بقية أعضاء فرقة بلدية تونس وهم الممثلون كوثر الباردي وريم الزريبي وفيصل بالزين.وأكّد عبد العزيز المحرزي، وهو عضو في فرقة مدينة تونس للمسرح، في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعضاء فرقة مدينة تونس للمسرح سيدخلون في اعتصام مفتوح بمقر قصر بلدية تونس، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.ويطالب المحرزي وبقية أعضاء الفرقة البالغ عددهم ستة أشخاص، بإعادة إمضاء عقود الممثلين مع التنصيص على تجديد العقود بصفة آلية، إلا في صورة ارتكاب أخطاء مهنية فادحة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للفرقة البلدية. ورجّح عبد العزيز المحرزي أن يكون قرار عدم تجديد عقود عدد من أعضاء الفرقة، له خلفيات سياسية. ولم يخف استياءه الشديد لهذا القرار، بالقول "إن أجور أعضاء فرقة مدينة تونس لا تمثّل عبئا على الميزانية".لا شيء يشغلنا هذه الأيام إلا استمرار الفرقة المسرحية في العمل والإنتاج، مضيفا: "يتقاضى أفضلنا أجرا راتبا شهريا قدره 800 دينار مغ غياب مرتب التقاعد، أما منحة الإبداع فهي لا تزيد عن ألفيْ دينار، ورغم ذلك "مازلنا صامدون من أجل استمرارية هذه الفرقة المسرحية العريقة التي تأسست يوم 28 جويلية سنة 1953".كانت فرقة مدينة تونس تضم 34 عضوا في الستينات، ثم تقلّص العدد إلى 6 أعضاء فحسب خلال السنة الحالية (2019)، ثلاثة منهم لم تتم تجديد عقودهم.ولم يخف عبد العزيز المحرزي الذي قضى حوالي 50 سنة في هذه الفرقة المسرحية، قلقه من حلّ الفرقة التي كانت في ما مضى رائدة في مجال المسرح التونسي والعربي، واشتغلت على نصوص مسرحية عالمية منها "هملت" و"كاليغولا" و"أنطيقون" وغيرها، فضلا عن إنتاج أعمال مسرحية شعبية "فودفيل" للاستقطاب الجمهور نحو المسرح والاضطلاع بوظيفة الترفيه والتثقيف.وفي تعليقه عن فتح بلدية تونس باب الترشح أمام الفنانين المسرحيين لإنتاج أعمال مسرحية لفائدة فرقة مدينة تونس، وصف المحرزي هذا الإجراء بأنه مجرّد "سينما لا أكثر"، معتبرا أن مديرة الفرقة منى نور الدين "أخطأت عندما تراجعت عن استقالتها".وفي ما يتعلّق باللقاء الذي جمعه يوم الثلاثاء الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تلاه لقاءٌ ثانٍ مع وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، أفاد عبد العزيز المحرزي أن اللقاءيْن كانا إيجابييْن، مضيفا أن الطبوبي وعده بالتدخل لفائدة أعضاء الفرقة للحصول على مطالبهم، أما وزير الشؤون الثقافية، فقد عبّر عن استعداده تبنّي الوزارة لفرقة مدينة تونس.وأعلن عبد العزيز المحرزي عن تنظيم أعضاء فرقة مدينة تونس للمسرح ندوة صحفية يوم 4 سبتمبر القادم بفضاء التياترو، لتسليط الضوء على الوضعية الحالية للفرقة المسرحية.